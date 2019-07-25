Футбол
«Ювентус» отказался продать Демирала в «Зенит»ProstoProSport 07:38
Итальянский «Ювентус» отклонил запросы санкт-петербургского «Зенита», «Милана», «Атлетико Мадрид» и «Тоттенхэма» о трансфере центрального защитника сборной Турции Мериха Демирала, приобретенного туринцами нынешним летом у «Сассуоло» за 18 миллионов евро, сообщает в своем Twitter журналист Николо Скира.
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Во второй половине встречи футболисты "Арсенала" усилили натиск на ворота гостей, но каждый раз атаки "оружейников" завершались либо ударами мимо ворот голкипера "Нефтчи", либо грамотной игрой обороны гостей из Азербайджана.
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