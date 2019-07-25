Футбол

«Ювентус» не захотел продавать игрока в «Зенит»Soccer.ru 07:52

«Ювентус» не захотел продавать защитника Мериха Демираля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Агент Ругани подтвердил, что его клиентом интересуются другие клубы

Спорт-Экспресс14:54

«Зенит» интересуется футболистом «Ювентуса»

РИА Новости04:23

«Ювентус» отказался продавать Демирала в «Зенит»

Советский спорт07:12

«Ювентус» отказал «Зениту» в трансфере Демирала

Чемпионат06:25

СМИ: Защитник «Ювентуса» не перейдет в «Зенит»

Sportbox.RU06:18

СМИ: Защитник «Ювентуса» не перейдет в «Зенит»

Матч ТВ06:18

«Ювентус» отказался обсуждать с «Зенитом» трансфер Демираля

Sport24.ru06:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 20:04, Вашингтон
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в выборы США

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер на слушаниях в Конгрессе заявил, что приписываемое России вмешательство в ход президентских выборов в 2016 году было "масштабным и систематическим".
Обновлено вчера в 11:18
Гаджеты

В России представили смартфон Honor 20 Pro

Обновлено в 08:33
Политика

Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине

Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».
Обновлено в 17:50
Космос

В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС

Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 18:05
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие

Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Обновлено в 03:45
Кино

Трейлер фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2» появился в Сети

Кинокомпания Sony Pictures выложила первый трейлер второй части фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд» на своем Youtube-канале.
Обновлено в 14:42
Общество

Программу маткапитала задумали сделать бессрочной

Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400

Обновлено в 16:39
Экономика

В АКРА обновили прогноз экономической ситуации в России до 2023 года

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) считает, что стабилизирующие инструменты, заложенные в экономической политике России, могут справиться со спадом в мировой экономике, который может начаться в 2020 году.
Обновлено 23 июля в 05:11
Экономика

Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян

Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Общество

В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные

Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Шимпанзе откусил руку смотрителю французского зоопарка

Обновлено в 19:53
Происшествия

Из-за ДТП перекрыли две полосы МКАД на востоке Москвы

Две полосы Московской кольцевой автодороги перекрыли из-за столкновения двух автомобилей в районе 107-го километра дороги.
Обновлено в 16:26
Происшествия

Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова

В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Экономика

Российские кондитерские изделия могут подорожать на 5-7%

Рост НДС на пальмовое масло до с 10% до 20% может привести через полгода к подорожанию кондитерских изделий.
Обновлено в 19:25
Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод

Обновлено в 10:52
Теннис

Посольство РФ направило ноту протеста в Госдеп из-за Кузнецовой

Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за проблемы с получением американской визы теннисисткой Светланой Кузнецовой.
Обновлено в 19:23
Авто

Рассекречен обновленный Mitsubishi Pajero Sport

Представленная в Таиланде рестайлинговая версия имеет измененный передок, причем новые здесь не только фары и решетка радиатора.
Обновлено в 05:33
Политика

Конгресс США предлагает продлить срок «наступления потолка госдолга»

В Палате представителей США поддержали проект закона о бюджете, который на два года продлевает срок наступления потолка госдолга страны.
Обновлено в 18:07
Музыка

Бузова анонсировала свой последний концерт

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила в своем Instagram, что её предстоящий осенний концерт в Москве станет последним.
Обновлено в 01:07
Политика

Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома

Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 17:31
Происшествия

Убийство женщины на глазах у детей в Подмосковье попало на видео

Обновлено в 16:31
Происшествия

Появилось видео нападения на Порошенко

Обновлено в 11:38
Кино

Трейлер российского сериала «Чернобыль» вышел в Сети

Обновлено вчера в 23:40
Политика

Ряд арабских стран объявил траур из-за кончины президента Туниса

Обновлено в 19:21
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S8 спас жизни 20 человек

Обновлено в 06:51
Армия и оружие

Ким Чен Ын: Запуск ракет был предупреждением Южной Корее

Обновлено в 19:33
Шоу-бизнес

Валерия выступила в Баку в космическом образе

Обновлено в 19:21
Кино

Барецкий заявил об участии Микки Рурка в фильме «Брат-3»

Обновлено в 11:33
Общество

В Госдуме предложили увеличить количество баллов ЕГЭ за золотую медаль

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Государственную думу законопроект об увеличении количества дополнительных баллов ЕГЭ за особые заслуги в учёбе.
Обновлено в 07:48
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное