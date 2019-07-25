Футбол
«Ювентус» не захотел продавать игрока в «Зенит»Soccer.ru 07:52
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 20:04, Вашингтон
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в выборы США
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер на слушаниях в Конгрессе заявил, что приписываемое России вмешательство в ход президентских выборов в 2016 году было "масштабным и систематическим".
Обновлено вчера в 11:18
Гаджеты
В России представили смартфон Honor 20 Pro
Обновлено в 08:33
Политика
Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине
Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».
Обновлено в 17:50
Космос
В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС
Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 18:05
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие
Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.
Обновлено в 03:45
Кино
Трейлер фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2» появился в Сети
Кинокомпания Sony Pictures выложила первый трейлер второй части фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд» на своем Youtube-канале.
Обновлено в 14:42
Общество
Программу маткапитала задумали сделать бессрочной
Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Обновлено в 16:39
Экономика
В АКРА обновили прогноз экономической ситуации в России до 2023 года
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) считает, что стабилизирующие инструменты, заложенные в экономической политике России, могут справиться со спадом в мировой экономике, который может начаться в 2020 году.
Обновлено 23 июля в 05:11
Экономика
Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян
Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Шимпанзе откусил руку смотрителю французского зоопарка
Обновлено в 19:53
Происшествия
Из-за ДТП перекрыли две полосы МКАД на востоке Москвы
Две полосы Московской кольцевой автодороги перекрыли из-за столкновения двух автомобилей в районе 107-го километра дороги.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Экономика
Российские кондитерские изделия могут подорожать на 5-7%
Рост НДС на пальмовое масло до с 10% до 20% может привести через полгода к подорожанию кондитерских изделий.
Обновлено в 19:25
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Теннис
Посольство РФ направило ноту протеста в Госдеп из-за Кузнецовой
Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за проблемы с получением американской визы теннисисткой Светланой Кузнецовой.
Обновлено в 19:23
Авто
Рассекречен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Представленная в Таиланде рестайлинговая версия имеет измененный передок, причем новые здесь не только фары и решетка радиатора.
Обновлено в 05:33
Политика
Конгресс США предлагает продлить срок «наступления потолка госдолга»
В Палате представителей США поддержали проект закона о бюджете, который на два года продлевает срок наступления потолка госдолга страны.
Обновлено в 18:07
Музыка
Бузова анонсировала свой последний концерт
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила в своем Instagram, что её предстоящий осенний концерт в Москве станет последним.
Обновлено в 01:07
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 17:31
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» вышел в Сети
Обновлено вчера в 23:40
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S8 спас жизни 20 человек
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Валерия выступила в Баку в космическом образе
Обновлено в 19:21
Кино
Барецкий заявил об участии Микки Рурка в фильме «Брат-3»
Обновлено в 11:33
Общество
В Госдуме предложили увеличить количество баллов ЕГЭ за золотую медаль
Депутаты от «Справедливой России» внесли в Государственную думу законопроект об увеличении количества дополнительных баллов ЕГЭ за особые заслуги в учёбе.
Обновлено в 07:48