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Космос В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).

Экономика Сбербанк и Mail.ru Group планируют создать совместное предприятие Сбербанк и Mail.ru Group намерены создать российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта, сообщает 25 июля пресс-служба банка.

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