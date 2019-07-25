Футбол

«Ювентус» не захотел продавать игрока в «Зенит»Soccer.ru 07:52

«Ювентус» не захотел продавать защитника Мериха Демираля.
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«Ювентус» отказал «Зениту» в трансфере Демирала

Чемпионат06:25

«Ювентус» отказался продавать Демирала в «Зенит»

Советский спорт07:12

«Ювентус» отклонил запрос «Зенита» по Демиралу. Клуб заявил, что игрок не продается

Sports.ru06:59

«Ювентус» отказался обсуждать с «Зенитом» трансфер Демираля

Sport24.ru06:58

СМИ: Защитник «Ювентуса» не перейдет в «Зенит»

Sportbox.RU06:18

СМИ: Защитник «Ювентуса» не перейдет в «Зенит»

Матч ТВ06:18

Источник: «Ювентус» отказался продавать Демирала в «Зенит»

Спорт-Экспресс06:02
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Политика

СБУ задержала российский танкер

Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
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Бузова признана одной из самых успешных звезд России

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Умер народный артист России Анатолий Торопов

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Представлен бюджетный ноутбук Xiaomi RedmiBook 14 за 465 долларов

Представлен ноутбук Xiaomi RedmiBook 14, относящийся к бюджетному сегменту.
Обновлено в 01:50
Политика

Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили

Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере NEYMA, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве.
Обновлено в 10:28
Общество

Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»

Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Общество

Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд

В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Мама Виктории Лопыревой показала лицо своего внука

Виктория Лопырева в феврале этого года родила сына, которого назвала в честь известного футболиста Мессии — Марко Лео.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Несколько человек пытались напасть на Порошенко после допроса

Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел после допроса в Государственном бюро расследований, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова

В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Кино

Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»

Обновлено в 04:10
Политика

Путин отменил часть санкций против Турции

Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:30
Политика

Оппозиция договорилась с избиркомом до уголовного дела

Обыски и допросы оппозиционеров связаны с возбужденным Главным следственным управлением СК России по Москве уголовным делом по статье 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».
Обновлено в 10:19
Наука

Обнаружены артефакты неизвестной цивилизации древности

Международная группа ученых из России, Эквадора и Японии обнаружили осколки керамических сосудов, которые датируются 4640-4460 годами до нашей эры и были созданы неизвестной цивилизацией.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области

Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.
Обновлено в 10:22
Политика

Зеленский встретился с будущими депутатами Рады от своей партии

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с будущими депутатами Верховной рады от своей партии «Слуга народа».
Обновлено в 07:33
Происшествия

Дети АУЕ держали в страхе целый район Нижнего Новгорода

Обновлено в 09:49
Армия и оружие

Пограничники Финляндии подтвердили нарушение границы самолетом РФ

Пограничное ведомство нашло подтверждения факту залета российского самолета на территорию Финляндии.
Обновлено в 09:33
Политика

Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Соболь

Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала комиссии не регистрировать кандидатом в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
Обновлено в 07:44
Кино

Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Политика

Актер Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
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Единоборства

Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом

Скончавшийся в США боксёр Максим Дадашев продолжал бой с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом несмотря на то, что перенёс инсульт во время поединка.
Обновлено в 09:37
Политика

Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура

Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Установлено местонахождение заказчика теракта в метро Петербурга

Следствие установило местонахождение возможного заказчика теракта в петербургском метро, произошедшего 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 08:15
Происшествия

МиГ-29 рухнул в Каспийское море

Самолет ВВС Азербайджана МиГ-29 упал в Каспийское море во время тренировочных полетов. Инцидент произошел вечером, 24 июля.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае

Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Политика

Опрос: большинство россиян одобряют деятельность Путина

Отмечается, что 34% респондентов положительно оценивают деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, не одобряют работу главы кабмина 64% участников опроса.
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Происшествия

Двое детей погибли во время пожара в жилом доме в Ульяновской области

Двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Ульяновской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона в четверг.
Обновлено в 09:01
Наука

Исследование: мозг убийц выглядит иначе, чем у обычных людей

Убийцу можно распознать при помощи позитронно-эмиссионного сканирования мозга — говорят зарубежные ученые, выявившие особенности на физиологическом уровне, характерные для мыслительных органов людей, осужденных за убийства.
Обновлено в 08:46
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