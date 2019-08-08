Футбол
«Ювентус» не захотел продавать Дибалу в «Тоттенхэм»Soccer.ru 06:36
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, скорее всего, продолжит играть за туринский клуб.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:45, Вашингтон
Политика
Силовики начали новый штурм резиденции Атамбаева
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Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
ЧП произошло на территории военного объекта в Архангельской области На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании произошел взрыв.
Обновлено в 07:24
Политика
Президент Киргизии перевел Атамбаева в статус обвиняемого
Обновлено в 06:52
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
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Александр Агеев признался в убийстве Михаила Круга
Обновлено вчера в 16:41
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа
Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
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Шоу-бизнес
Ирина Шейк отдыхает на Ибице вместе с мамой и дочерью
Российская модель Ирина Шейк наслаждается жарким летним солнцем на берегу Средиземного моря вместе с мамой Ольгой и дочерью Леей.
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Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
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Технологии
На Тверской улице в Москве появился 5G
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Здоровье
Из-за скачков давления москвичам советуют избегать стрессов и вождения
Как сообщил агентству «Москва» главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, колебания атмосферного давления могут спровоцировать у большинства горожан слабость и проблемы со сном.
Обновлено в 06:45
Политика
Пакистан приостановил железнодорожное сообщение с Индией
Пакистан приостановил железнодорожное сообщение с Индией на фоне обострения отношений между двумя государствами, вызванного решением Нью-Дели упразднить штат Джамму и Кашмир.
Обновлено в 06:15
Политика
В России прокомментировали слова Зеленского о возвращении Крыма
Сергей Цеков, сенатор РФ от Крыма, решил ответить на заявление Владимира Зеленского, украинского лидера, о возвращении полуострова в Украину.
Обновлено в 03:06
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 06:07
Гаджеты
Samsung представил новый флагманский смартфон
Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 21:19
Транспорт
Михаил Исаев сделал официальное заявление о росте тарифов на автобусы
Глава Саратова Михаил Исаев выступил с официальным заявлением о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте.
Обновлено в 07:15
Наука
Открытие российских ученых защитит курильщиков от рака легких
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»
Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 12:00
Футбол
Дуглас Сантос назвал отличия между РПЛ и Бундеслигой
Сантос сравнил РПЛ и Бундеслигу, отметив большую интенсивность в немецком чемпионате. Что касается технических аспектов, то есть схожесть.
Обновлено в 05:00
Энергетика
После падения цены на нефть начали снова расти
Из-за обостренных торговых конфликтов между Китаем и Соединенными Штатами произошло падение цен на нефть Вrепт.
Обновлено в 06:00
Политика
Эрдоган посоветовал Зеленскому не увлекаться браслетами
Зеленский попросил Эрдогана совместными усилиями приструнить Москву в Черном море — "вернуть мир и стабильность в регион, защитить права и свободы крымских татар, освободить политзаключенных".
Обновлено в 06:23
Здоровье
Названы продукты, помогающие сохранить зрение
"Важно применять в пищу продукты, богатые омега-3 ненасыщенными жирными кислотами, например, рыбу, особенно скумбрию, овощи и фрукты, богатые витаминами", - цитирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава Московской области профессора Елену Гришину.
Обновлено в 06:16
Происшествия
У сотрудников ФБК прошли обыски
Утром 8 августа следователи пришли с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:08
Политика
В Бундестаге признали вклад России в объединение Германии
"Люди [граждане бывшей ГДР] познакомились со многими русскими и имели другое понимание, нежели западные немцы, о том, что Германия причинила России в годы Первой и Второй мировой войн", - считает зампред Бундестага.
Обновлено в 06:38
Авто
Mercedes-Benz выплатит владельцам старых дизельных машин по 3000 евро
Выплачивать денежные компенсации автопроизводитель вынужден из-за того, что ряд немецких муниципалитетов начал запрещать эксплуатацию дизельных транспортных средств, чьи показатели вредных выбросов не соответствуют актуальным эко-нормам.
Обновлено в 05:15
Политика
Зеленский заявил о планах легализовать на Украине азартные игры
Президент Украины Владимир Зеленский намерен легализовать азартные игры в стране, об этом он заявил на форуме в турецком Стамбуле.
Обновлено в 04:17