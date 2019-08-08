Футбол

«Ювентус» не захотел продавать Дибалу в «Тоттенхэм»Soccer.ru 06:36

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, скорее всего, продолжит играть за туринский клуб.
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