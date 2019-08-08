Футбол

«Ювентус» не захотел продавать Дибалу в «Тоттенхэм»Soccer.ru 06:36

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, скорее всего, продолжит играть за туринский клуб.
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«Ювентус» отказался продавать Дибалу в «Тоттенхэм»

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Сорвался переход Дибалы из «Ювентуса» в «Тоттенхэм»

Sport.ru07:00

«Тоттенхэм» согласовал контракт с Дибалой и все еще рассчитывает на переход форварда

Советский спорт07:49

«Ювентус» дал окончательный ответ «Тоттенхэму» по трансферу Дибалы

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Матч ТВ06:23

BBC: «Ювентус» отказался продавать Дибалу «Тоттенхэму»

Sports.ru06:02
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:20, Ашберн
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Актеры Нагиев и Назаров снимутся в продолжении сериала «Кухня» на СТС

Обновлено в 09:17
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В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей

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Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
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Сторонники Атамбаева собрались на центральной площади Бишкека

Около тысячи сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пришли на центральную площадь Бишкека, сообщает корреспондент "Интерфакса".
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Политика

Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации DW о митингах

Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески из-за публикации Deutsche Welle (DW) в соцсетях, в которой, как посчитали в МИДе, содержится «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях».
Обновлено в 11:48
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
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СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском

Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:56
Гаджеты

Смартфоны Oppo на мировом рынке оказались популярнее iPhone

Компания Samsung является лидером на рынке с результатом 75,1 млн проданных смартфонов, а следом за ней расположилась Huawei – 58,7 млн устройств.
Обновлено в 13:42
Общество

МЧС распространило штормовое предупреждение в Москве

Обновлено в 13:53
Футбол

Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2.
Обновлено в 14:53
Футбол

«Манчестер Сити» подтвердил серьезную травму Сане

Хавбек Манчестер Сити Лерой Сане повредил переднюю крестообразную связку правого колена. На следующей неделе он перенесет операцию.
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Авто

Maserati готовит лимитированную серию Levante и Quattroporte

Итальянский производитель дорогих авто выпустит лимитированные версии своих моделей Maserati Levante и Quattroporte.
Обновлено вчера в 23:55
Космос

Обсерватории «Спектр-РГ» снова скорректировали орбиту

Представители государственной корпорации «Роскосмос» сообщили, что астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-РГ» уже во второй раз скорректировала орбиту на пути к рабочей точке.
Обновлено в 06:29
Политика

Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено вчера в 16:11
Общество

Стала известна зарплата российских космонавтов

"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Футбол

УЕФА дисквалифицировал украинского вратаря на десять матчей за расизм

Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА дисквалифицировала украинского вратаря латвийского "Вентспилса" Константина Махновского на 10 матчей в турнирах под эгидой организации, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 12:03
Политика

Сальвини призвал премьера Италии провести внеочередные выборы

Вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини указал итальянскому премьеру Джузеппе Конте, что необходимо объявить внеочередные парламентские выборы в стране в связи с отсутствием парламентского большинства.
Обновлено в 14:37
Политика

Зеленский пообещал провести на Украине земельную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уже в этом году провести в стране земельную реформу.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Максим Виторган впервые опубликовал совместное фото с Нино Нинидзе

Российский актер Максим Виторган решил рассекретить свой роман с Нино Нинидзе.
Обновлено вчера в 22:27
Общество

В «Останкино» заявили, что сбой в вещании ТВ не связан с телецентром

Произошедший в четверг вечером сбой в вещании ТВ не связан с работой "Останкино", сообщили в телецентре.
Обновлено в 14:33
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Политика

Артемий Лебедев заявил, что его видео о бегстве из России было шуткой

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что уехал в Европу на 10 дней, а его видео на YouTube, где он заявил, что не вернется, было "троллингом".
Обновлено в 14:43
Политика

США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»

Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено в 12:30
Финансы

Чистая прибыль ВТБ снизилась на 23%

За аналогичный период прошлого года прибыль составила ₽99,8 млрд. По итогам второго квартала чистая прибыль снизилась на 31%.
Обновлено в 05:41
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Подозреваемый в убийстве Михаила Круга сознался в содеянном

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В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95

Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.
Обновлено в 13:55
Футбол

Чалов и Дзюба не перейдут в АПЛ, в Англии закрылось трансферное окно

В Англии официально закрылось летнее трансферное окно.
Обновлено в 12:24
Происшествия

В СК рассказали об обысках в ФБК

Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:31
Хоккей

«Авангард» обыграл СКА в матче предсезонного турнира в Сочи

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