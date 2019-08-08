Футбол
«Ювентус» не захотел продавать Дибалу в «Тоттенхэм»Soccer.ru 06:36
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, скорее всего, продолжит играть за туринский клуб.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:20, Ашберн
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей
Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:37
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Сторонники Атамбаева собрались на центральной площади Бишкека
Около тысячи сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пришли на центральную площадь Бишкека, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 12:28
Политика
Немецкого дипломата вызвали в МИД из-за публикации DW о митингах
Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески из-за публикации Deutsche Welle (DW) в соцсетях, в которой, как посчитали в МИДе, содержится «прямой призыв в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях».
Обновлено в 11:48
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Происшествия
СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:56
Гаджеты
Смартфоны Oppo на мировом рынке оказались популярнее iPhone
Компания Samsung является лидером на рынке с результатом 75,1 млн проданных смартфонов, а следом за ней расположилась Huawei – 58,7 млн устройств.
Обновлено в 13:42
Общество
МЧС распространило штормовое предупреждение в Москве
Обновлено в 13:53
Футбол
Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2.
Обновлено в 14:53
Футбол
«Манчестер Сити» подтвердил серьезную травму Сане
Хавбек Манчестер Сити Лерой Сане повредил переднюю крестообразную связку правого колена. На следующей неделе он перенесет операцию.
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Авто
Maserati готовит лимитированную серию Levante и Quattroporte
Итальянский производитель дорогих авто выпустит лимитированные версии своих моделей Maserati Levante и Quattroporte.
Обновлено вчера в 23:55
Космос
Обсерватории «Спектр-РГ» снова скорректировали орбиту
Представители государственной корпорации «Роскосмос» сообщили, что астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-РГ» уже во второй раз скорректировала орбиту на пути к рабочей точке.
Обновлено в 06:29
Политика
Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено вчера в 16:11
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Футбол
УЕФА дисквалифицировал украинского вратаря на десять матчей за расизм
Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА дисквалифицировала украинского вратаря латвийского "Вентспилса" Константина Махновского на 10 матчей в турнирах под эгидой организации, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 12:03
Политика
Сальвини призвал премьера Италии провести внеочередные выборы
Вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини указал итальянскому премьеру Джузеппе Конте, что необходимо объявить внеочередные парламентские выборы в стране в связи с отсутствием парламентского большинства.
Обновлено в 14:37
Политика
Зеленский пообещал провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уже в этом году провести в стране земельную реформу.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Максим Виторган впервые опубликовал совместное фото с Нино Нинидзе
Российский актер Максим Виторган решил рассекретить свой роман с Нино Нинидзе.
Обновлено вчера в 22:27
Общество
В «Останкино» заявили, что сбой в вещании ТВ не связан с телецентром
Произошедший в четверг вечером сбой в вещании ТВ не связан с работой "Останкино", сообщили в телецентре.
Обновлено в 14:33
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Политика
Артемий Лебедев заявил, что его видео о бегстве из России было шуткой
Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что уехал в Европу на 10 дней, а его видео на YouTube, где он заявил, что не вернется, было "троллингом".
Обновлено в 14:43
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено в 12:30
Финансы
Чистая прибыль ВТБ снизилась на 23%
За аналогичный период прошлого года прибыль составила ₽99,8 млрд. По итогам второго квартала чистая прибыль снизилась на 31%.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Подозреваемый в убийстве Михаила Круга сознался в содеянном
Обновлено вчера в 10:56
Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на заявление США о перехвате Ту-95
Российское министерство обороны ответило на заявление США о перехвате двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России.
Обновлено в 13:55
Футбол
Чалов и Дзюба не перейдут в АПЛ, в Англии закрылось трансферное окно
В Англии официально закрылось летнее трансферное окно.
Обновлено в 12:24
Происшествия
В СК рассказали об обысках в ФБК
Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:31
Хоккей
«Авангард» обыграл СКА в матче предсезонного турнира в Сочи
Обновлено в 15:12