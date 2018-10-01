Футбол
«Ювентус» не захотел продавать Дибалу в «Тоттенхэм»Soccer.ru 06:36
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, скорее всего, продолжит играть за туринский клуб.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:49, Вашингтон
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать Галяминой в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала не регистрировать кандидатом в Мосгордуму муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину.
Обновлено в 10:13
Политика
Поклонская посоветовала Эрдогану брать пример с Путина, говоря о Крыме
Поклонская рекомендовала Эрдогану брать пример с президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 10:20
Технологии
В России запустили первую пилотную зону сети 5G
Компании Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону связи пятого поколения (5G) на Тверской улице в Москве.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям
Атамбаев лишился статуса экс-президента и неприкосновенности в июле 2019 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.
Обновлено в 09:30
Общество
Роспотребнадзор обнаружил почти 8 тысяч нарушений в выкладке молочки
Около 8 тысяч нарушений выкладки молочной продукции обнаружили при проверке магазинов, сообщили в четверг в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинение
Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.
Обновлено в 08:28
Транспорт
В Москве завершили проходку сразу двух перегонных тоннелей метро
Строители завершили проходку одновременно двух тоннелей на Большой кольцевой линии Московского метро - между станциями "Карамышевская" и "Улица Народного Ополчения", а также станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект", сообщил в четверг журналистам мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящейся станции "Улица Народного Ополчения".
Обновлено в 08:15
Экономика
Жители России во втором квартале нарастили лимит по кредитным картам
«Во втором квартале 2019 года средний размер лимита по кредитным картам составил 54,5 тыс. рублей, увеличившись на 12,3% по сравнению со вторым кварталом 2018 года», — сообщили РИА Новости в НБКИ.
Обновлено в 00:47
Интернет
Ошибка в WhatsApp позволяет исправлять чужие сообщения
Специалисты по кибербезопасности сообщили, что нашли ряд уязвимостей в популярном мессенджере WhatsApp, которые позволяют хакерам изменять сообщения как в групповых, так и в приватных чатах.
Обновлено в 08:49
Общество
Стала известна зарплата космонавтов в России
В апреле советник главы Центра подготовки космонавтов Сергей Залетин рассказал «Известиям», что средняя зарплата у космонавтов составляет 170 тыс. рублей.
Обновлено в 08:52
Футбол
Агент Чалова рассказал о переговорах ЦСКА с клубом АПЛ
Кристиан Эмиле, агент форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе футболиста в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 10:27
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Происшествия
СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:56
Общество
В Тюмени разрешили провести пикет в поддержку московских протестов
Администрация Тюмени разрешила проведение в городе пикета в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, сообщили в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии установят протез
Девочке, избитой в Ингушетии, установят протез. Об этом рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Обновлено в 08:50
Экономика
Правительство заставит госкорпорации отчитываться о развитии
Правительство решило обязать государственные корпорации ежегодно отчитываться о выполнении их стратегий развития.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову увезли из суда в больницу
В Люблинский районный суд Москвы вызвали скорую помощь для обвиняемой по делу «Нового величия» Анны Павликовой.
Обновлено в 09:59
Кино
Создатели «Игры престолов» покинули HBO ради Netflix
Создатели телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Вайс приняли решение покинуть телеканал HBO ради сотрудничества с онлайн-сервисом Netflix.
Обновлено в 10:35
Общество
УФАС Петербурга завело дело после рекламы о кастрации неверных мужей
УФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе после жалоб горожан на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники с обещанием бесплатно кастрировать неверных мужей, сообщает городское антимонопольное ведомство.
Обновлено в 07:11
Технологии
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения сотовых операторов
Центр цифровой экспертизы Роскачества определил лучшие мобильные приложения сотовых операторов.
Обновлено в 06:50
Политика
Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса
Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева доставили к следователям
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаев, который сдался силовикам после штурма, отвезли в главное следственное управление ГКНБ.
Обновлено в 10:34
Общество
МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве
Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Обновлено в 09:39
Кино
Тарантино пообещал выпустить расширенную версию «Однажды в Голливуде»
DVD-версия фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» будет включать вырезанные сцены, которые не вошли в оригинальную версию картины.
Обновлено в 10:42
Политика
СМИ напомнили о поддерживаемой США альтернативе «Северному потоку — 2»
Соединенные Штаты и ряд стран Европы обсуждают проект трубопровода EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt), который будет поставлять газ в ЕС из Восточного Средиземноморья, пишет Ефтимис Ангелудис — журналист немецкого издания Junge Welt.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
Минобороны Финляндии заявило о влиянии России на Запад
Минобороны Финляндии обвинило Россию в постоянном "гибридном влиянии" на Запад.
Обновлено в 07:05