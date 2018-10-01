Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, скорее всего, продолжит играть за туринский клуб.

«Ювентус» не захотел продавать Дибалу в «Тоттенхэм»

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