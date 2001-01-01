Футбол
«Ювентус» не захотел продавать Дибалу в «Тоттенхэм»Soccer.ru 06:36
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, скорее всего, продолжит играть за туринский клуб.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 09:16, Вашингтон
Политика
Путин провел встречу с губернатором Волгоградской области
Задача по обеспечению продовольственной безопасности Волгоградской области полностью выполнена.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Силовики штурмуют резиденцию Атамбаева
Силовики начали третий штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на штаб бывшего лидера страны.
Обновлено в 09:08
Политика
Жители Южной Осетии почтили память жертв войны с Грузией
Жители Южной Осетии почтили память жертв войны 2008 года с Грузией, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Происшествия
СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов
Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
Кино
Тарантино рассказал, сколько раз смотрел свой новый фильм
Свое свежее творение Тарантино смотрел инкогнито — примечательно, что режиссер посещал разные кинотеатры Лос-Анджелеса, где сейчас живет и работает.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Галкин сравнил Барбару Стрейзанд с Пугачевой
В Instagram шоумен разместил ролик с концерта Барбары Стрейзанд, сравнив певицу с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова станцевала на отдыхе под песню своей дочери
Танцевала балерина под песню дочери, которая называется «Моллитва о маме». Ариадна исполнила ее несколько лет назад.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Радиационный фон в Северодвинске пришел в норму после ЧП на полигоне
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Северодвинске специалисты подтвердили, что радиационный фон в городе нормализовался после кратковременного повышения.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа
Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.
Обновлено в 02:18
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Общество
МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Наука
Ученые выяснили, людей с какой группой крови чаще всего кусают комары
Ученые из Сибирского государственного медицинского университета узнали, действительно ли комары предпочитают кусать людей с определенной группой крови.
Обновлено в 09:03
Финансы
Нацбанк Украины заявил о планах попросить у МВФ еще $10 млрд
Украина нуждается в новой программе помощи от Международного валютного фонда, заявил замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб в интервью изданию Financial Observer.
Обновлено в 06:37
Футбол
Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»
Обновлено в 09:04
Транспорт
В Госдуме предложили запретить иностранцам работать в такси
Согласно документу, иностранцам без российского гражданства и российских водительских прав запретят работать водителями такси.
Обновлено в 06:12
Общество
Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»
Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".
Обновлено в 06:11
Космос
Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео
Обновлено в 07:35
Хоккей
Опубликованы составы на матч «Барыса» и «Нефтехимика»
Обновлено в 08:52
Экономика
Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено в 07:44
Авто
Acura покрасила суперкар NSX в исторический цвет
Технически, Indy Yellow — новинка, хотя оттенок очень похож на прошлогодний яркий цвет краски NSX, а Acura считает его «наследственным цветом».
Обновлено в 06:54
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 06:07
Политика
В Германии считают, что санкции делают энергетику ЕС «игрушкой США»
Санкции Вашингтона против проекта "Северный поток-2" сделают из европейской энергетики "игрушку США", считает глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле.
Обновлено в 02:46
Технологии
В России запустили первую пилотную зону сети 5G
Компании Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону связи пятого поколения (5G) на Тверской улице в Москве.
Обновлено в 07:48
Политика
В Бундестаге признали вклад России в объединение Германии
"Люди [граждане бывшей ГДР] познакомились со многими русскими и имели другое понимание, нежели западные немцы, о том, что Германия причинила России в годы Первой и Второй мировой войн", - считает зампред Бундестага.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Германия приостанавливает эксплуатацию боевых вертолетов Tiger
Вооруженные силы ФРГ в качестве меры предосторожности решили временно отказаться от эксплуатации боевых вертолетов Eurocopter Tiger.
Обновлено вчера в 11:35