«Ювентус» не сыграет на Международном кубке чемпионов в СШАМатч ТВ вчера в 16:28

Организаторы Международного кубка чемпионов в США решили не приглашать «Ювентус», чтобы избежать риска задержания Криштиану Роналду властями страны. Об этом пишет The New York Times.

«Ювентус» не сыграет на Международном кубке чемпионов в США

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