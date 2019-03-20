Футбол
«Ювентус» не сыграет на Международном кубке чемпионов в СШАМатч ТВ вчера в 16:28
Организаторы Международного кубка чемпионов в США решили не приглашать «Ювентус», чтобы избежать риска задержания Криштиану Роналду властями страны. Об этом пишет The New York Times.
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СМИ: «Ювентус» не поедет на летний турнир в США из-за обвинений Роналду в изнасиловании
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«Ювентус» не поедет в летний тур по США из-за обвинений Роналду в изнасиловании
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