Футбол
«Ювентус» не собирается платить за Икарди больше 40 миллионов евроСпорт-Экспресс 10:03
"Интер" хотел бы быстрее провести сделку, чтобы начать поиск игрока на замену Икарди. В сезоне-2018/19 26-летний форвард провел 37 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.
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«Ювентус» не готов платить за Икарди больше 40 млн евро, «Интер» хочет 60 млн
Спорт день за днем10:29
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
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Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
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Обновлено в 09:08
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За последние пять лет на Украине существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство этой страны.
Обновлено в 06:57
Авто
Названы 10 самых популярных иномарок в России
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Леонтьев попрощался с фанатами на последнем концерте
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Экономика
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Власти одобрили законопроект, повышающий выплаты на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.
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Сегодня Джокович и Федерер сыграют в финале Уимблдона
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В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
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Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
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Девушка Луиса Адриано ответила на критику фаната «Спартака»
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