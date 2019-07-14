Футбол

«Ювентус» не собирается платить за Икарди больше 40 миллионов евроСпорт-Экспресс 10:03

"Интер" хотел бы быстрее провести сделку, чтобы начать поиск игрока на замену Икарди. В сезоне-2018/19 26-летний форвард провел 37 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.
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«Ювентус» не хочет платить за Икарди больше 40 млн евро

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«Ювентус» не готов платить за Икарди больше 40 млн евро, «Интер» хочет 60 млн

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Зачем платить больше: «Ювентус» установил лимит по Икарди

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«Ювентус» не собирается платить за Икарди больше 40 миллионов евро

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«Ювентус» не готов платить за Икарди больше 40 млн евро

ProstoProSport10:36

«Ювентус» не намерен платить за Икарди больше € 40 млн

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«Ювентус» предлагает за Икарди 40 млн евро, «Интер» требует 60-70 млн

Sports.ru08:46
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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