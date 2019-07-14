Футбол
«Ювентус» не собирается платить за Икарди больше 40 миллионов евроСпорт-Экспресс 10:03
"Интер" хотел бы быстрее провести сделку, чтобы начать поиск игрока на замену Икарди. В сезоне-2018/19 26-летний форвард провел 37 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.
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«Ювентус» не готов платить за Икарди больше 40 млн евро, «Интер» хочет 60 млн
Спорт день за днем10:29
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