В составе итальянского клуба голами отметились Симоне Мураторе (11-я минута), Блез Матюиди (77) и Матеус Перейра (81). Отметим, что португальский нападающий Ювентуса Криштиану Роналду остался в этом матче на скамейке запасных.

Армия и оружие Межконтинентальная ракета «Тополь» поразила цель в Казахстане Учебная боевая часть ракеты с точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, заключили в Минобороне.

Происшествия Иранский корабль затонул вблизи порта в Азербайджане Затонул иранский грузовой корабль, ранее потерпевший аварию вблизи порта в азербайджанской Ленкорани.

Автоспорт Феттель стал лучшим на первой тренировке Гран-при Германии «Формулы-1» Пилот команды "Феррари" немец Себастьян Феттель стал лучшим на первой тренировке 11-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Германии, который проходит на трассе "Хоккенхаймринг".

Футбол «Краснодар» упустил победу над «Сочи» в матче молодежного первенства Добавим, что встреча основных команд состоится завтра в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.

Музыка На аукционе в РФ выставят обложку альбома Nirvana с автографом Кобейна Стартовая цена лота – 340 тысяч рублей Обложка последнего альбома группы Nirvana с автографом Курта Кобейна будет выставлена на аукционе в Подмосковье в рамках международного хэви-метал-фестиваля Big Gun, сообщается на портале аукционного дома "Литфонд".

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Политика К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.

Политика Трамп не увидел причин враждовать с Россией Что касается расследования о «российском вмешательстве» в выборы, то спецпрокурору Роберту Мюллеру не удалось найти связь Трампа с Москвой, однако 24 июля он бездоказательно обвинил Россию в намерении вмешаться в американский избирательный процесс, в том числе во время выборов 2020 года.

Происшествия С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.

Политика Трамп пригрозил ответить на «глупость» Макрона с цифровыми налогами Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени ответить на «глупость» президента Франции Эммануэля Макрона, который решил ввести «цифровой налог» в сторону американских интернет-организаций.

Происшествия Крупное ДТП на МКАД: есть погибший и пострадавшие На Московской кольцевой автодороге (МКАД) в результате столкновения сразу пяти автомашин – двух грузовых и трех легковых – погиб человек, еще трое пострадали.

Наука В МГУ предлагают новый способ определения уровня глюкозы в крови Для контроля жизненно важного показателя ученые предлагают анализировать пот. Сотрудники университета создают новый биосенсор.

Происшествия Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.

Политика Зеленского попросили пустить поезда в Крым Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".

Космос Илон Маск показал, как «прыгает» космический корабль SpaceX Миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск научил свой космический корабль Starship «прыгать».

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Политика Рейтинг доверия президенту Путину вырос до 73% Ранее руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что за последние пять месяцев рейтинг президента РФ Владимира Путина вырос.

Гаджеты Pixel 3A помогли Google удвоить продажи смартфонов Общий объем продаж устройств Pixel во 2-м квартале вырос более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Политика В России могут запретить иностранцам владеть важными IT-компаниями В Государственную думу внесён законопроект о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.

Энергетика Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.