Футбол
«Ювентус» не смог переиграть сборную звезд южнокорейской лигиСоветский спорт вчера в 11:30
В составе итальянского клуба голами отметились Симоне Мураторе (11-я минута), Блез Матюиди (77) и Матеус Перейра (81). Отметим, что португальский нападающий Ювентуса Криштиану Роналду остался в этом матче на скамейке запасных.
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«Ювентус» без Роналду сыграл вничью со сборной звезд чемпионата Южной Кореи
ProstoProSportвчера в 12:29
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