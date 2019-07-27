Футбол

«Ювентус» не смог переиграть сборную звезд южнокорейской лигиСоветский спорт вчера в 11:30

В составе итальянского клуба голами отметились Симоне Мураторе (11-я минута), Блез Матюиди (77) и Матеус Перейра (81). Отметим, что португальский нападающий Ювентуса Криштиану Роналду остался в этом матче на скамейке запасных.
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