Футбол

«Ювентус» не смог обыграть «Парму», несмотря на дубль РоналдуГазета.Ru вчера в 17:00

Ювентус — Парма
3 – 3
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
26′
Антонио Барилла
28′
Маттео Скоццарелла
Криштиану Роналду
36′
Дуглас Коста
Федерико Бернардески
46′
57′
Жонатан Биабиани
Лука Силигарди
Даниэле Ругани
62′
64′
Антонио Барилла
Криштиану Роналду
66′
74′
Жервиньо
76′
Маттео Скоццарелла
Лео Штулац
Сами Хедира
Родриго Бентанкур
79′
86′
Юрай Куцка
Маттиа Спрокати
Федерико Бернардески
Эмре Джан
86′
Эмре Джан
90′+1′
90′+3′
Жервиньо
Туринский "Ювентус" сыграл вничью с "Пармой" в матче 22-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:3, сообщает ТАСС. В составе "Старой Синьоры" дубль оформил Криштиану Роналду, и еще одним голом отметился Даниэле Ругани.
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