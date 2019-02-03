Футбол

«Ювентус» не смог обыграть «Парму», несмотря на дубль РоналдуГазета.Ru вчера в 17:00

Ювентус — Парма
3 – 3
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
26′
Антонио Барилла
28′
Маттео Скоццарелла
Криштиану Роналду
36′
Дуглас Коста
Федерико Бернардески
46′
57′
Жонатан Биабиани
Лука Силигарди
Даниэле Ругани
62′
64′
Антонио Барилла
Криштиану Роналду
66′
74′
Жервиньо
76′
Маттео Скоццарелла
Лео Штулац
Сами Хедира
Родриго Бентанкур
79′
86′
Юрай Куцка
Маттиа Спрокати
Федерико Бернардески
Эмре Джан
86′
Эмре Джан
90′+1′
90′+3′
Жервиньо
Туринский "Ювентус" сыграл вничью с "Пармой" в матче 22-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:3, сообщает ТАСС. В составе "Старой Синьоры" дубль оформил Криштиану Роналду, и еще одним голом отметился Даниэле Ругани.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Роналду — о ничьей с «Пармой»: это футбол, я рад голам, но не результату

Чемпионат01:43

Криштиану Роналду: Рад забитым голам, но не результату

Советский спорт03:12

«Ювентус» не смог обыграть «Парму», несмотря на дубль Роналду

Газета.Ruвчера в 17:00

Криштиану Роналду: «Это футбол. Я рад за голы, но не результату»

Спорт-Экспресс01:00

Роналду после ничьей с «Пармой»: «Это футбол. Я рад забитым голам, но не результату»

Sports.ru03:10

Криштиану Роналду – об упущенной победе над «Пармой»: «Мы должны сохранять спокойствие»

Матч ТВ01:25

Роналду вколотил роскошный гол головой и возглавил гонку бомбардиров в Италии. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 17:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 04:21, Ашберн
Происшествия

В ДТП с автобусом в Калужской области пострадали 20 детей

Обновлено в 02:36
Музыка

Мать Децла прокомментировала его смерть

Ранее сообщалось, что отец подтвердил смерть Децла. Культовый рэп-исполнитель ушел из жизни в возрасте 35 лет после концерта в Ижевске.
Обновлено в 00:44
Единоборства

Ковалев взял реванш у Альвареса и стал чемпионом мира

В американском городе Фриско состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал реванш между россиянином Сергеем Ковалевым и колумбийцем Элейдером Альваресом за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.
Обновлено в 03:41
Гаджеты

Ростех сообщил о продаже в России телефона с защитой от прослушки

В России начали продавать телефон, который невозможно взломать или прослушать. Стоимость одного устройства - 85 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 21:33
Общество

СМИ опубликовали рейтинг самых романтичных городов мира

Портал Travel and Leisure, изучив данные социальных сетей, в частности посчитав количество хештегов, свидетельствующих о намерениях пар по всему миру вступить в брак, опубликовал рейтинг наиболее романтичных городов.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Семилетняя школьница из Санкт-Петербурга обвинила учителя в избиении

Ученица начальных классов одной из школ Санкт-Петербурга получила значительные повреждения в области головы и обвинила в нападении своего педагога.
Обновлено вчера в 09:49
Экономика

Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в марте

Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям.
Обновлено в 00:00
Общество

В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий

Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.
Обновлено вчера в 12:41
Политика

На Украине намерены вести диалог с Россией при помощи графитовых бомб

Кандидат в президенты Украины Инны Богословской назвала угрозу применения графитовых бомб Киевом против Москвы будущей основой российско-украинских двусторонних отношений.
Обновлено в 01:58
Здоровье

В Минздраве назвали самую ожиревшую возрастную группу россиян

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян объяснил большой процент страдающих от ожирения в данной возрастной группе тем, что люди предпенсионного возраста теряют привычку к физической активности, однако продолжают есть столько же еды, сколько и в молодости.
Обновлено в 02:29
Политика

Зеленский решил сесть за стол переговоров с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае своей победы на выборах намерен сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 23:42
Авто

Названы ТОП-5 автомобилей для путешествий

Эксперты побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий, пишет CarsWeek.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия

В небе над Кубой взорвался метеорит

Власти Кубы отрицают эту версию.
Обновлено 01 февраля в 15:54
Армия и оружие

Ядерный «Посейдон» признали неуязвимым

О разработке стратегического беспилотника «Посейдон», способного переносить ядерные боезаряды, впервые официально объявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

Почти 60 тысяч человек вышли на акцию «желтых жилетов» во Франции

Обновлено вчера в 18:18
Политика

В Киеве состоялась литургия по случаю возведения в сан главы новой украинской церкви

15 декабря 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен "объединительный собор", на котором было объявлено о создании так называемой Православной церкви Украины.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Бармен забил до смерти гостя на открытии Harat’s Pub в Москве

Обновлено вчера в 14:16
Кино

Главную премию Гильдии режиссеров США вручили Куарону

Гильдия режиссеров США вручила главную премию мексиканскому режиссеру Альфонсо Куарону за фильм «Рома».
Обновлено в 03:46
Транспорт

Дептранс поддержал объявившего голодовку таксиста

В дептрансе заявили, что поддерживают таксиста и согласны с ним в том, что тарифы должен устанавливать перевозчик, а не агрегатор, поскольку расходы на содержание и эксплуатацию автомобиля ложатся именно на перевозчика.
Обновлено в 03:25
Наука

Ученые раскрыли рецепт идеального кофе

Обновлено 01 февраля в 23:02
Происшествия

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина напал на врача скорой помощи

Следователи начали проверку по факту нападения пьяного жителя Санкт-Петербурга на врача скорой помощи во время вызова.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Брянске задержали мужчину, устроившего стрельбу по жилым домам

В брянском поселке Белые Берега вечером 2 февраля сотрудники Росгвардии и полиции задержали злоумышленника, который произвел несколько выстрелов в сторону домов.
Обновлено вчера в 14:09
Экономика

Росстандарт предложил ввести крупные штрафы за лживые ссылки на ГОСТы

Росстандарт предлагает ввести штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами.
Обновлено вчера в 02:22
Шоу-бизнес

Собчак прокомментировала свои отношения с Виторганом

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе «Эксклюзив» на Первом канале, во время которой затруднилась прямо ответить о возможном расставании с мужем, известным актером Максимом Виторганом, сообщает 2 февраля «Газета.ру».
Обновлено вчера в 15:52
Общество

«Крузенштерн» отправится в Антарктиду

Обновлено вчера в 20:15
Общество

В Магнитогорске ребенка высадили из трамвая из-за надорванной купюры

Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие

Коалиция США нанесла удар по сирийской армии

Международная коалиция во главе с США в ночь на воскресенье нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии, уничтожив ее и ранив двух военных, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
Обновлено вчера в 17:52
Общество

В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем $20,3 млн

Джекпот популярной национальной лотереи Lotto Max в размере 26,6 млн канадских долларов ($20,3 млн) разыграли в Канаде.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В Волгоградской области автомобиль сбил двух школьников

По данным полиции, днем в субботу в Волжском 43-летний водитель на автомобиле "Лада Гранта" сбил двух детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Из-за дефекта трубы на Большевиков остались без тепла 485 домов

Обновлено вчера в 09:57
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное