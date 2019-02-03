Футбол

«Ювентус» не смог обыграть «Парму», несмотря на дубль РоналдуГазета.Ru вчера в 17:00

Ювентус — Парма
3 – 3
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
26′
Антонио Барилла
28′
Маттео Скоццарелла
Криштиану Роналду
36′
Дуглас Коста
Федерико Бернардески
46′
57′
Жонатан Биабиани
Лука Силигарди
Даниэле Ругани
62′
64′
Антонио Барилла
Криштиану Роналду
66′
74′
Жервиньо
76′
Маттео Скоццарелла
Лео Штулац
Сами Хедира
Родриго Бентанкур
79′
86′
Юрай Куцка
Маттиа Спрокати
Федерико Бернардески
Эмре Джан
86′
Эмре Джан
90′+1′
90′+3′
Жервиньо
Туринский "Ювентус" сыграл вничью с "Пармой" в матче 22-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:3, сообщает ТАСС. В составе "Старой Синьоры" дубль оформил Криштиану Роналду, и еще одним голом отметился Даниэле Ругани.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Криштиану Роналду: Рад забитым голам, но не результату

Советский спорт03:12

Роналду вколотил роскошный гол головой и возглавил гонку бомбардиров в Италии. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 17:30

Криштиану Роналду – об упущенной победе над «Пармой»: «Мы должны сохранять спокойствие»

Матч ТВ01:25

Криштиану Роналду: «Это футбол. Я рад за голы, но не результату»

Спорт-Экспресс01:00

Роналду после ничьей с «Пармой»: «Это футбол. Я рад забитым голам, но не результату»

Sports.ru03:10

«Ювентус» не смог обыграть «Парму», несмотря на дубль Роналду

Газета.Ruвчера в 17:00

Роналду — о ничьей с «Пармой»: это футбол, я рад голам, но не результату

Чемпионат01:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
Музыка

Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет

Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

В МЧС рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом с детьми под Калугой

Число пострадавших при опрокидывании пассажирского автобуса в Калужской области увеличилось до 21 человека, в числе пострадавших 20 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 02:48
Политика

Трамп рассказал об отправке военных в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что допускает отправку военных в Венесуэлу в качестве "одного из вариантов".
Обновлено в 08:58
Гаджеты

Ростех запустил в продажу телефон с защитой от прослушки

Телефон с криптозащитой "Круиз-К" начал поставляться серийно, его стоимость - порядка 85 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Автоматика" (входит в Ростех).
Обновлено в 07:56
Происшествия

Суд в Кабо-Верде арестовал российских моряков

В Кабо-Верде прошел суд над задержанными российскими моряками. Об этом в воскресенье, 3 февраля, заявили в посольстве РФ в стране.
Обновлено в 07:49
Авто

«Nissan» отказался от производства X-Trail в Великобритании

Планы участия в европейском авторынке раскрыл глава европейского подразделения «Nissan» Джанлуки де Фиччи 3 феврал, сообщает агентство Press Association Де Фиччи отверг подозрения, что решение не производить X-Trail в Сандерленде связано с опасениями последствий Brexit: «мы приняли это решение по деловым причинам».
Обновлено в 10:21
Происшествия

Аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, исчез

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, задержанный в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал.
Обновлено вчера в 14:10
Экономика

Tesla может грозить банкротство

Американской компании-производителю электромобилей Tesla может грозить банкротство, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:34
Единоборства

Ковалев взял реванш у Альвареса и стал чемпионом мира

В американском городе Фриско состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал реванш между россиянином Сергеем Ковалевым и колумбийцем Элейдером Альваресом за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.
Обновлено в 03:41
Общество

В российских регионах проходят митинги против мусорной реформы

В регионах России проходит общероссийская акция экопротеста «Россия — не помойка!», направленная против мусорной реформы.
Обновлено в 06:57
Политика

В бундестаге предложили России разместить новые ракеты за Уралом

В бундестаге предложили России разместить новые ракеты 9М729 за Уралом, поскольку подобное решение поможет спасти Договор о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 08:35
Политика

В Киеве состоялась интронизация главы «новой церкви» Епифания

Обновлено в 05:44
Спорт

Россиянки завоевали золото в эстафете на этапе Кубка мира в Германии

Обновлено в 09:55
Авто

«Запорожцы» закончились. Автомобили ЗАЗ покинули авторынок

"Увы, ЗАЗ покинул украинский рынок как производитель легковых автомобилей", - констатирует портал.
Обновлено в 07:36
Авто

Продажи удлиненной Volkswagen Jetta стартуют в марте

Официальные продажи удлиненной Volkswagen Jetta нового поколения начнутся 11 марта 2019 года.
Обновлено в 08:05
Теннис

Гаспарян и Макарова выиграли турнир в Петербурге в парном разряде

Обновлено в 06:52
Происшествия

В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий

Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия

В Чувашии на трассе опрокинулся микроавтобус с пассажирами

По предварительным данным, 53-летний водитель микроавтобуса "ГАЗ Луидор", направляясь из деревни Калинино Вурнарского района в Чебоксары, превысил безопасную скорость и вылетел на встречку, где микроавтобус опрокинулся на бок.
Обновлено в 07:47
Авто

Названы ТОП-5 автомобилей для путешествий

Эксперты побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий, пишет CarsWeek.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

Израиль начал строить новую стену на границе с сектором Газа

Обновлено в 07:17
Происшествия

В небе над Кубой взорвался метеорит

Власти Кубы отрицают эту версию.
Обновлено 01 февраля в 15:54
Общество

Опубликован рейтинг самых романтичных городов мира

В рейтинг вошли по три города США и Канады. Также в список попали четыре японских города.
Обновлено в 04:12
Авто

Фото одного из редких прототипов «Нивы» показали в Сети

Полагаем, нет, ведь те самые рендеры, способные повернуть жизнь «Нивы» в другое русло, появились только сейчас.
Обновлено в 05:55
Авто

Hyundai разрабатывает 340-сильную версию Tucson N

Как сообщает AutoExpress, Hyundai начала разработку 340-сильной версии Tucson N, которая на рынке должна появится через два года.
Обновлено в 06:20
Общество

Папа Римский отправился с историческим визитом в ОАЭ

Обновлено в 07:53
Спорт

ВФЛА понесет судебные расходы за 12 дисквалифицированных легкоатлетов

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) понесет судебные расходы за 12 легкоатлетов, которые были дисквалифицированы Спортивным арбитражным судом (CAS).
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Ульяновской области у 27 суворовцев обнаружили патологию в лёгких

В Ульяновской области у 27 воспитанников Суворовского училища врачи обнаружили патологию в лёгких.
Обновлено 01 февраля в 08:50
Общество

В Москве похолодает до -10 градусов 6 февраля

В ночь на 6 февраля похолодает до 10 градусов мороза.
Обновлено в 06:18
Кино

Куарон получил премию Гильдии режиссеров США за фильм «Рома»

На сайте премии сообщается, что почетную награду получил мексиканский режиссер Альфонсо Куарон за фильм «Рома».
Обновлено в 06:30
Политика

Порошенко подал в ЦИК документы для участия в выборах президента

Действующий президент Украины Петр Порошенко, объявивший о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок, подал 3 февраля необходимые для регистрации документы в Центральную избирательную комиссию страны, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.
Обновлено в 09:47
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное