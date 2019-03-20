Футбол
«Ювентус» не поедет на турнир в США из-за РоналдуРЕН ТВ 02:47
Итальянский "Ювентус" не пускают на международный турнир по футболу. И виноват в этом Криштиану Роналду. В США против него открыто дело об изнасиловании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: «Ювентус» не поедет на летний турнир в США из-за обвинений Роналду в изнасиловании
Спорт-Экспрессвчера в 15:51
«Ювентус» не поедет в летний тур по США из-за обвинений Роналду в изнасиловании
Sport24.ruвчера в 15:42
Летом «Ювентус» не поедет в США, чтобы Роналду не задержали по обвинению в изнасиловании
Eurosport.ruвчера в 17:52
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Политика
Андрей Чибис стал врио главы Мурманской области
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности главы региона, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Против замглавы подмосковного Чехова возбудили уголовное дело
В отношении первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Последствия крупной аварии на водоводе в Воронеже сняли на видео
В Воронеже произошла крупная коммунальная авария на водоводе диаметром 1000 мм. Город практически ушел под воду.
Обновлено вчера в 08:24
Общество
В Москву вернется настоящая зима
Весеннюю погоду стоит ждать не раньше начала апреля, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 04:18
Политика
Караджич прокомментировал приговор суда в Гааге
Обновлено в 05:35
Происшествия
Прокурор попросил назначить шесть лет колонии украинцу Грибу
Государственный обвинитель попросил суд назначить шесть лет лишения свободы украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суда, в котором слушается дело.
Обновлено в 05:42
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
Землетрясение произошло на ядерном полигоне КНДР
Очаг залегал на глубине десять километров Землетрясение произошло на ядерном полигоне КНДР.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
НАТО готовится к увеличению числа российских ракет в Европе
НАТО готовится к тому, что количество российских ядерных ракет в Европе будет увеличено, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью «Интерфаксу».
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников
На церемонию прощания с российской певицей Юлией Началовой, которая скончалась 16 марта, пришли сотни человек.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Общество
Минздрав подготовил проект об увеличении возраста продажи алкоголя
Минздрав подготовил законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года, текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 03:39
Политика
Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией
Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 04:19
Футбол
Дюков подал заявление на Погребняка в комитет по этике РФС
Комитет по этике РФС принял заявку о подаче заявления на нападающего «Урала» Павла Погребняка.
Обновлено в 06:04
Политика
Путин поговорил по телефону с Назарбаевым и Токаевым
Обновлено в 05:22
Происшествия
Полиция завела уголовное дело о клевете по заявлению Рогозина
О возбуждении уголовного дела по статье «Клевета» со ссылкой на свои источники сообщил «Коммерсант».
Обновлено вчера в 14:22
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов за короткую и произвольную программы.
Обновлено в 01:03
Общество
Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного
Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Опубликовано видео задержания советника губернатора Антона Натарова
Представители ФСБ опубликовали видео задержания советника губернатора Красноярского края Антона Натарова.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес
Яна Рудковская назвала свой точный вес
Звезда не стесняется своего тела, поэтому не делает секрета из веса, назвав точную цифру.
Обновлено в 04:28
Игры
В сети вышел новый трейлер Mortal Kombat 11
В сети появился новый трейлер геймплея предстоящей игры Mortal Kombat 11, в которой разработчики показали драку Коталь Кан против Джеки Бриггс.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Елена Беркова попала в больницу из-за обморока
Пиар-директор звезды фильмов для взрослых Максим Клименко рассказал "Рен-ТВ", что причиной госпитализации стал "легкий обморок" и предположил, что дело в переутомлении из-за очень напряженного графика работы.
Обновлено вчера в 05:44
Общество
Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде
Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.
Обновлено в 04:42
Здоровье
В Минздраве рассказали о ходе разработки новой вакцины от туберкулеза
Новая вакцина от туберкулеза для взрослых может появиться в России, она уже прошла доклинические исследования и первый этап клинических исследований и показала свою высокую эффективность, заявила первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.
Обновлено в 05:12
Кино
Умер народный артист Анатолий Адоскин
Обновлено вчера в 08:42
Экономика
Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами
Forbes назвал десять российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах более 11 миллиардов долларов.
Обновлено в 04:17
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Аваков призвал уважать русскоговорящих граждан Украины
Глава МИД Украины Аваков призвал народ страны уважать русскоговорящих сограждан.
Обновлено в 03:01