Футбол

«Ювентус» не поедет на турнир в США из-за РоналдуРЕН ТВ 02:47

Итальянский "Ювентус" не пускают на международный турнир по футболу. И виноват в этом Криштиану Роналду. В США против него открыто дело об изнасиловании.
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СМИ: «Ювентус» не поедет на летний турнир в США из-за обвинений Роналду в изнасиловании

Спорт-Экспрессвчера в 15:51

«Ювентус» не сыграет на Международном кубке чемпионов в США

Матч ТВвчера в 16:28

«Ювентус» не поедет в летний тур по США из-за обвинений Роналду в изнасиловании

Sport24.ruвчера в 15:42

«Ювентус» не поедет летом в США из-за Роналду

Газета.Ruвчера в 17:01

«Ювентус» летом не поедет в США, чтобы избежать задержания Роналду

Чемпионат03:10

«Ювентус» не сыграет на Международном кубке чемпионов в США

Sportbox.RUвчера в 16:28

Летом «Ювентус» не поедет в США, чтобы Роналду не задержали по обвинению в изнасиловании

Eurosport.ruвчера в 17:52
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Политика

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Обновлено в 05:46
Происшествия

Последствия крупной аварии на водоводе в Воронеже сняли на видео

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Государственный обвинитель попросил суд назначить шесть лет лишения свободы украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму, передает корреспондент РИА Новости из зала Северо-Кавказского окружного военного суда, в котором слушается дело.
Обновлено в 05:42
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»

Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
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Землетрясение произошло на ядерном полигоне КНДР

Очаг залегал на глубине десять километров Землетрясение произошло на ядерном полигоне КНДР.
Обновлено в 05:50
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НАТО готовится к увеличению числа российских ракет в Европе

НАТО готовится к тому, что количество российских ядерных ракет в Европе будет увеличено, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью «Интерфаксу».
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Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников

На церемонию прощания с российской певицей Юлией Началовой, которая скончалась 16 марта, пришли сотни человек.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие

Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В

Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 20:31
Общество

Минздрав подготовил проект об увеличении возраста продажи алкоголя

Минздрав подготовил законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года, текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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Политика

Почему президент Польши не хочет разговаривать с Россией

Варшава ответила на комментарий департамента информации и печати МИД России в связи с польскими планами проведения мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 04:19
Футбол

Дюков подал заявление на Погребняка в комитет по этике РФС

Комитет по этике РФС принял заявку о подаче заявления на нападающего «Урала» Павла Погребняка.
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Полиция завела уголовное дело о клевете по заявлению Рогозина

О возбуждении уголовного дела по статье «Клевета» со ссылкой на свои источники сообщил «Коммерсант».
Обновлено вчера в 14:22
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Фигуристы Тарасова и Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов за короткую и произвольную программы.
Обновлено в 01:03
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Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного

Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения.
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Ученые выдвинули новые предположения о происхождении астероида Рюгу

Обновлено в 06:20
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Опубликовано видео задержания советника губернатора Антона Натарова

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Яна Рудковская назвала свой точный вес

Звезда не стесняется своего тела, поэтому не делает секрета из веса, назвав точную цифру.
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Игры

В сети вышел новый трейлер Mortal Kombat 11

В сети появился новый трейлер геймплея предстоящей игры Mortal Kombat 11, в которой разработчики показали драку Коталь Кан против Джеки Бриггс.
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Пиар-директор звезды фильмов для взрослых Максим Клименко рассказал "Рен-ТВ", что причиной госпитализации стал "легкий обморок" и предположил, что дело в переутомлении из-за очень напряженного графика работы.
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Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде

Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.
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В Минздраве рассказали о ходе разработки новой вакцины от туберкулеза

Новая вакцина от туберкулеза для взрослых может появиться в России, она уже прошла доклинические исследования и первый этап клинических исследований и показала свою высокую эффективность, заявила первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.
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Умер народный артист Анатолий Адоскин

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Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами

Forbes назвал десять российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах более 11 миллиардов долларов.
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Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
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Глава МИД Украины Аваков призвал народ страны уважать русскоговорящих сограждан.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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