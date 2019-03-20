«Ювентус» не поедет на турнир в США из-за РоналдуРЕН ТВ 02:47

Итальянский "Ювентус" не пускают на международный турнир по футболу. И виноват в этом Криштиану Роналду. В США против него открыто дело об изнасиловании.

«Ювентус» не поедет на турнир в США из-за Роналду

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