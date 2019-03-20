Футбол

«Ювентус» не поедет на турнир в США из-за РоналдуРЕН ТВ 02:47

Итальянский "Ювентус" не пускают на международный турнир по футболу. И виноват в этом Криштиану Роналду. В США против него открыто дело об изнасиловании.
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«Ювентус» не сыграет на Международном кубке чемпионов в США

Sportbox.RUвчера в 16:28

«Ювентус» не поедет летом в США из-за Роналду

Газета.Ruвчера в 17:01

«Ювентус» не сыграет на Международном кубке чемпионов в США

Матч ТВвчера в 16:28

«Ювентус» летом не поедет в США, чтобы избежать задержания Роналду

Чемпионат03:10

СМИ: «Ювентус» не поедет на летний турнир в США из-за обвинений Роналду в изнасиловании

Спорт-Экспрессвчера в 15:51

«Ювентус» не поедет в летний тур по США из-за обвинений Роналду в изнасиловании

Sport24.ruвчера в 15:42

Летом «Ювентус» не поедет в США, чтобы Роналду не задержали по обвинению в изнасиловании

Eurosport.ruвчера в 17:52
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Интернет

Пароли миллионов пользователей Facebook хранили без защиты

Социальная сеть Facebook признала, что пароли сотен миллионов пользователей хранились во внутренней базе данных в незашифрованном формате.
Обновлено в 14:00
Спорт

ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок

В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Гаджеты

Honor представил в России смартфон Honor 10i

Обновлено в 09:48
Хоккей

ЦСКА обыграл «Динамо» и вышел в финал Западной конференции

Обновлено в 15:18
Экономика

Годовой рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5%

Рост ВВП России в феврале 2019 года ускорился до 1,5% в годовом выражении с 0,7% в январе благодаря росту промышленного производства, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Обновлено в 10:58
Политика

Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина

Агентство со ссылкой на источники писало, что один из вариантов — объединение России и Белоруссии.
Обновлено в 07:06
Спорт

Тарасова и Морозов завоевали серебро на ЧМ по фигурному катанию

Третье место заняли Наталья Забияко/Александр Энберт – 217,98. Морозова и Тарасов лидировали после короткой программы.
Обновлено в 01:24
Космос

В NASA обнаружили в космосе сверхбыстрый пульсар

Обновлено вчера в 09:29
Баскетбол

ЦСКА дома обыграл лидера Евролиги «Фенербахче»

Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес

Место на кладбище, где похоронили Началову, стоит более 1 млн рублей

Обновлено в 10:04
Армия и оружие

Военные получат первый серийный Ил-76МД-90А на следующей неделе

На следующей неделе военным будет передан первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.
Обновлено в 15:04
Политика

Reuters: ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая

Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 85 человек

Число жертв крушения парома на севере Ирака возросло до 85 человек, еще около 50 пострадавших успели вытащить из воды, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 13:20
Происшествия

На химическом заводе в Китае произошел взрыв

Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Марат Башаров официально развелся с женой

В четверг, 21 марта, стало известно о разводе актера Марата Башарова с супругой Елизаветой.
Обновлено в 09:23
Энергетика

Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».
Обновлено в 12:17
Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что не ждут от России атаки на страны НАТО

На вопрос, считает ли он, что Россия намеревается напасть на какую-либо страну НАТО, Данфорд ответил отрицательно.
Обновлено в 15:06
Армия и оружие

США потратят $6 млрд на модернизацию танков M1 Abrams

Согласно проекту американского оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусмотрено $2,2 млрд долларов на закупку и модернизацию танков М-1 Abrams.
Обновлено вчера в 18:30
Политика

Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов

Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено в 14:56
Экономика

Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России

Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов

В прошлом году актриса Анна Михалкова удивила поклонников своим резким преображением: за довольно короткий срок артистка похудела на 15 килограммов.
Обновлено в 06:22
Кино

Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко

Заслуженный артист России Пётр Зайченко умер в возрасте 75 лет в волгоградской больнице.
Обновлено в 10:52
Гаджеты

В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников

Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Футбол

Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест

Обновлено в 10:37
Авто

Угнанный 12 лет назад Mercedes-Benz SL 500 был найден

Автомобиль был угнан еще в 1991 году, а найден в 2019. Мерседес проехал всего 1900 километров, да и состояние модели идеально.
Обновлено в 05:55
Футбол

Сборная Казахстана разгромила шотландцев на старте отбора Евро-2020

В Астане завершилась встреча первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 по футболу в группе I между сборными Казахстана и Шотландии.
Обновлено в 13:20
Авто

Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом

Британский исследовательский центр Thatcham Research составил рейтинг защищенности автомобилей от удаленного взлома и угона.
Обновлено в 07:10
Наука

Болезнь Паркинсона начнут диагностировать по запаху кожи

В ходе новой работы учёные собрали образцы кожного сала с верхней части спины 60 человек – здоровых людей и пациентов с болезнью Паркинсона.
Обновлено в 11:13
Наука

Генетический анализ указал настоящую «колыбель человечества»

Ученые при помощи генетического анализа нашли истинную «колыбель человечества».
Обновлено в 05:16
Хоккей

«Оттава» вызвала Виталия Абрамова из своего фарм-клуба в АХЛ

Клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» вызвала из своего фарм-клуба в АХЛ российского нападающего Виталия Абрамова, сообщает официальный сайт «Сенаторз».
Обновлено в 13:41
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Международный кубок чемпионов
Ежегодный футбольный клубный товарищеский турнир, в котором преимущественно участвуют европейские клубы. Матчи, как правило, проводятся в США и Азии, реже - в Канаде и Европе. Идея создания Международного кубка чемпионов принадлежит рекламной компании Relevant Sports, основанной в 2012 году магнатом недвижимости, миллионером и владельцем клуба «Майами Долфинс» Стивеном Россом и бывшим исполнительным директором клуба «Нью-Йорк Джетс» Мэттом Хиггинсом.
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