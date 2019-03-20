Футбол
«Ювентус» летом не поедет в США, чтобы избежать ареста РоналдуPravda.Ru 04:10
"Ювентус" летом не примет участие в традиционном турне по США. Такое решение связано с проблемами с законом у нападающего Криштиану Роналду, сообщает New York Times. Организаторы Международного кубка чемпионов перенесут игры "Ювентуса" из США в Китай и Сингапур.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: «Ювентус» не поедет на летний турнир в США из-за обвинений Роналду в изнасиловании
Спорт-Экспрессвчера в 15:51
«Ювентус» не поедет в летний тур по США из-за обвинений Роналду в изнасиловании
Sport24.ruвчера в 15:42
Летом «Ювентус» не поедет в США, чтобы Роналду не задержали по обвинению в изнасиловании
Eurosport.ruвчера в 17:52
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят в любимом платье
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России»
Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.
Обновлено в 01:20
Музыка
В Петербурге открывается Международный фестиваль арфы «Северная лира»
Любители классической музыки Северной столицы услышат редкие для широкого исполнения сочинения для арфы соло, в ансамбле и с оркестром.
Обновлено в 03:18
Политика
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг написал заявление об отставке, говорится на сайте регионального правительства.
Обновлено в 03:41
Авто
Hyundai представил спортивную версию кроссовера Tucson
Компания Hyundai представила новую версию кроссовера Tucson, которая стала частью спортивной линейки N Line.Мировые продажи автомобиля должны начаться уже в мае нынешнего года.
Обновлено в 03:59
Экономика
СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами
Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Финансы
Россия начала размещение евробондов в евро и долларах
Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества
Экс-супруга бывшего кандидата в президенты и бизнесмена Павла Грудинина Ирина обратилась в полицию с просьбой обеспечить ее безопасность из-за раздела имущества.
Обновлено в 03:18
Происшествия
На Бали был убит один, а не два россиянина, ограбивших обменный пункт
Полицией индонезийского острова Бали убит в перестрелке один россиянин, подозреваемый в вооруженном ограблении обменного пункта, второй гражданин РФ, также подозреваемый по этому делу, легко ранен, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Индонезии.
Обновлено в 02:29
Политика
Токаев предложил переименовать Астану в честь Назарбаева
Обновлено вчера в 02:41
Происшествия
Экспертиза не нашла следов пыток у адепта «Свидетелей Иеговы»*
Проведенная по настоянию Страсбургского суда независимая экспертиза не нашла следов пыток у члена "Свидетелей Иеговы"* Сергея Логинова, заявившего, что из него выбивали показания, сообщает в четверг Минюст РФ.
Обновлено в 03:29
Политика
Володин отреагировал на новые санкции Украины против России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новые санкции Украины против России являются "пустопорожним решением".
Обновлено в 03:26
Экономика
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Происшествия
На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Спорт
Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга
Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
Обновлено вчера в 11:22
Экономика
Минприроды впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны
Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России.
Обновлено в 01:00
Происшествия
ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова
В четверг оперативники ФСБ задержали первого заместителя главы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша, рассказал РБК источник в Следственном комитете.
Обновлено в 04:13
Хоккей
Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, основной причиной заразного кожного заболевания стали «неудовлетворительные санитарно-эпидемиологические условия проживания личного состава».
Обновлено в 00:03
Спорт
Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва сообщила о своей беременности
Чемпионка олимпийских командных соревнований по фигурному катанию 2014 года россиянка Екатерина Боброва сообщила в своем аккаунте в Instagram, что ожидает ребенка.
Обновлено в 04:21
Общество
Минздрав подготовил проект об увеличении возраста продажи алкоголя
Минздрав подготовил законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года, текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 03:39
Экономика
Forbes назвал самые надежные банки России
В ежегодный рейтинг самых надежных банков России от журнала Forbes попали 30 компаний.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия
Сторонники и противники переименования Астаны устроили потасовку
Сторонники и противники переименования столицы Казахстана в четверг устроили потасовку около здания мэрии Астаны.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Семилетний ребенок выпал из окна в пансионате в Солнечном
Семилетний ребенок выпал из окна в пансионате поселка Солнечное Курортного района.
Обновлено в 02:38
Космос
NASA обнаружило на Марсе человекоподобную «мумию»
Марсианский ровер Opportunity запечатлел на камеру необычный объект, который внешне напоминает человекоподобную «мумию».
Обновлено в 04:13
Авто
Volvo заставит водителей оставаться трезвыми
Обновлено вчера в 13:25
Армия и оружие
Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками
Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие
Курдские ополченцы заявили о падении последнего оплота ИГ в Сирии
Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) объявили в четверг об успешном завершении штурма населенного пункта Багуз, который считался последним оплотом ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, передает агентство EFE.
Обновлено в 03:29