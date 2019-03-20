Футбол
«Ювентус» не поедет летом в США из-за РоналдуГазета.Ru 17:01
По информации The New York Times, такое решение в туринском клубе приняли из-за португальского нападающего Криштиану Роналду. Это произошло из-за расследования, форварда в изнасиловании обвиняет жительница США Кэтрин Майорга. Турнир в США "Ювентус" заменит выступлением на турнире в Азии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 18:18, Ашберн
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Политика
Туск заявил о возможности короткой отсрочки Brexit
Перенос даты выхода Великобритании из Европейского союза возможен на небольшой срок, заявил 20 марта журналистам глава Европейского совета Дональд Туск.
Обновлено в 12:59
Футбол
Черчесов ответил на вопрос о «блате» в сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на предположение журналиста Василия Уткина о том, что он формирует состав команды, исходя из интересов своего представителя Алана Агузарова.
Обновлено в 13:30
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено дело о клевете
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подал в полицию заявление о клевете и защите чести и достоинства, после чего было возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 15:16
Футбол
Экс-игрока сборной Колумбии задержали по подозрению в наркоторговле
Бывшего игрока сборной Колумбии Джона Виафару задержали правоохранительные органы в городе Кали, сообщает El Espectador.
Обновлено в 06:03
Футбол
Сборная Германии сыграла вничью с Сербией в товарищеском матче
Сборная Германии по футболу разошлась миром с командой Сербии в контрольном матче.
Обновлено в 18:00
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено в 11:07
Происшествия
В Воронеже 50 тысяч человек остались без воды
Крупная авария на магистральном трубопроводе оставила без воды крупнейший спальный микрорайон Воронежа.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации
Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
Ника Белоцерковская выходит замуж
Сегодня автор кулинарных книг получила достаточно необычное предложение руки и сердца — писатель Джон Шемякин заявил о намерении жениться в Facebook.
Обновлено в 15:00
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Политика
Генпрокурор Украины внезапно «сдал» американского посла
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович еще при первой встрече с ним передала список людей, которых не должно преследовать украинское правосудие, даже если они совершили преступление.
Обновлено в 17:24
Происшествия
В Москве столкнулись пять автомобилей, один человек погиб
"На улице Вавилова, 65 произошло столкновение пяти машин, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:56
Финансы
На вечерних торгах на Мосбирже рубль укрепился против доллара и евро
Рубль укрепился также и в паре с европейской валютой, передает ТАСС: курс евро на Московской бирже снизился на 0,26 процента до 72 рублей 91 копейки.
Обновлено в 15:45
Политика
Нурсултан Назарбаев ушел в отставку
Обновлено вчера в 09:14
Политика
На Украине продлили контракт с главой «Нафтогаза» Коболевым
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что кабинет министров принял решение продлить контракт с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым и всем правлением компании.
Обновлено в 05:47
Интернет
Новый дудл Google превратит пару нот в хорал Баха
Новый дудл стал первым дудлом Google, созданным на основе методов машинного обучения.
Обновлено в 10:19
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено в 17:09
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Политика
Премьер Австралии вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции после резкого заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла размер своего заработка
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Музыка
Сергей Шнуров заявил о прощальном туре группы «Ленинград»
Музыканты выступят на стадионах, которые принимали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершится тур в Петербурге 12 октября.
Обновлено в 11:23
Наука
Археологи подтвердили существование древнего новгородского моста
В марте 2018 года археологи вскрыли культурный слой XlV-XVl веков и обнаружили разрушенную опору моста.
Обновлено в 08:37
Хоккей
«Авангард» вновь победил «Барыс» на своем льду
Хозяева льда вновь оказались сильнее гостей, одержав победу в матче со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Максим Чудинов.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
В ЛНР сообщили об эпидемии чесотки, свирепствующей в рядах ВСУ
Официальный представитель Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко сообщил журналистам об эпидемии чесотки, бушующей среди бойцов ВСУ.
Обновлено в 17:35
Происшествия
Лидера тамбовской ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам
В 2009 году Барсукова приговорили к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство, а в 2016 году — к 23 годам по обвинению в покушении на убийство и двух рейдерских захватах.
Обновлено в 09:42
Политика
Аваков заявил, что тоскует по юности в стройотрядах СССР
Министр внутренних дел Украины Арсена Аваков заявил, что тоскует по юности и времени, проведенном в стройотрядах СССР.
Обновлено в 16:53