Футбол

«Ювентус» не поедет летом в США из-за РоналдуГазета.Ru 17:01

По информации The New York Times, такое решение в туринском клубе приняли из-за португальского нападающего Криштиану Роналду. Это произошло из-за расследования, форварда в изнасиловании обвиняет жительница США Кэтрин Майорга. Турнир в США "Ювентус" заменит выступлением на турнире в Азии.
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СМИ: «Ювентус» не поедет на летний турнир в США из-за обвинений Роналду в изнасиловании

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Матч ТВ16:28

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«Ювентус» не поедет летом в США из-за Роналду

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