Футбол
Криштиану Роналду избежит ареста. «Ювентус» не едет в СШАВести.Ru 01:55
Итальянский футбольный клуб "Ювентус" будущим летом проведет традиционное предсезонное турне не в США, как планировалось ранее, а в странах Азии. Эксперты связывают это изменение планов "Старой синьоры" с тем, что ее лидер португалец Криштиану Роналду может быть арестован в Америке.
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СМИ: «Ювентус» не поедет на летний турнир в США из-за обвинений Роналду в изнасиловании
Спорт-Экспрессвчера в 15:51
«Ювентус» не поедет в летний тур по США из-за обвинений Роналду в изнасиловании
Sport24.ruвчера в 15:42
Летом «Ювентус» не поедет в США, чтобы Роналду не задержали по обвинению в изнасиловании
Eurosport.ruвчера в 17:52
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