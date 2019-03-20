Футбол

Криштиану Роналду избежит ареста. «Ювентус» не едет в СШАВести.Ru 01:55

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" будущим летом проведет традиционное предсезонное турне не в США, как планировалось ранее, а в странах Азии. Эксперты связывают это изменение планов "Старой синьоры" с тем, что ее лидер португалец Криштиану Роналду может быть арестован в Америке.
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«Ювентус» не сыграет на Международном кубке чемпионов в США

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«Ювентус» летом не поедет в США, чтобы избежать задержания Роналду

Чемпионат03:10
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Опубликовано видео учений Су-35С в небе над Сирией

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В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
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СП выявила нарушения при использовании Минкультуры бюджетных средств

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Власти Украины ввели санкционные меры против спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на российские СМИ.
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На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение

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Экономика

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В Кабуле в результате взрыва погибли два человека

«Два человека погибли и 14 пострадали в результате взрыва в районе Карт-е Сахи в Кабуле», — передает вещатель.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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