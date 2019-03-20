Футбол
«Ювентус» не поедет летом в США из-за РоналдуГазета.Ru вчера в 17:01
По информации The New York Times, такое решение в туринском клубе приняли из-за португальского нападающего Криштиану Роналду. Это произошло из-за расследования, форварда в изнасиловании обвиняет жительница США Кэтрин Майорга. Турнир в США "Ювентус" заменит выступлением на турнире в Азии.
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СМИ: «Ювентус» не поедет на летний турнир в США из-за обвинений Роналду в изнасиловании
Спорт-Экспрессвчера в 15:51
«Ювентус» не поедет в летний тур по США из-за обвинений Роналду в изнасиловании
Sport24.ruвчера в 15:42
Летом «Ювентус» не поедет в США, чтобы Роналду не задержали по обвинению в изнасиловании
Eurosport.ruвчера в 17:52
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