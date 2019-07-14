Футбол

«Ювентус» не намерен платить за Икарди больше € 40 млнЧемпионат 09:04

Руководство туринского «Ювентуса» сообщило «Интеру», что готово предложить за нападающего Мауро Икарди не более € 40 млн. Миланский клуб не устраивает эта сумма. Боссы нерадзурри рассчитывают выручить с продажи 26-летнего аргентинца € 60 млн, сообщает Corriere dello Sport.
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«Ювентус» не планирует тратить на Икарди более 40 млн евро

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«Ювентус» не намерен платить за Икарди больше € 40 млн

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Зачем платить больше: «Ювентус» установил лимит по Икарди

Евро-футбол.ру10:25

«Ювентус» не собирается платить за Икарди больше 40 миллионов евро

Спорт-Экспресс10:03

«Ювентус» не хочет платить за Икарди больше 40 млн евро

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«Ювентус» не готов платить за Икарди больше 40 млн евро, «Интер» хочет 60 млн

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«Ювентус» предлагает за Икарди 40 млн евро, «Интер» требует 60-70 млн

Sports.ru08:46
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