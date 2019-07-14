Руководство туринского «Ювентуса» сообщило «Интеру», что готово предложить за нападающего Мауро Икарди не более € 40 млн. Миланский клуб не устраивает эта сумма. Боссы нерадзурри рассчитывают выручить с продажи 26-летнего аргентинца € 60 млн, сообщает Corriere dello Sport.

«Ювентус» не намерен платить за Икарди больше € 40 млн

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