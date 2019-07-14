Футбол

«Ювентус» не хочет платить за Икарди больше 40 млн евроSoccer.ru вчера в 09:38

Руководство туринского «Ювентуса» сообщило «Интеру», что готово предложить за форварда Мауро Икарди не более 40 млн евро. Однако миланский клуб не устраивает эта сумма.
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«Ювентус» не планирует тратить на Икарди более 40 млн евро

Sport.ruвчера в 11:43

«Ювентус» не готов платить за Икарди больше 40 млн евро, «Интер» хочет 60 млн

Спорт день за днемвчера в 10:29

«Ювентус» предлагает за Икарди 40 млн евро, «Интер» требует 60-70 млн

Sports.ruвчера в 08:46

«Ювентус» не собирается платить за Икарди больше 40 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 10:03

«Ювентус» не хочет платить за Икарди больше 40 млн евро

Soccer.ruвчера в 09:38

«Ювентус» не намерен платить за Икарди больше € 40 млн

Чемпионатвчера в 09:04

Зачем платить больше: «Ювентус» установил лимит по Икарди

Евро-футбол.рувчера в 10:25
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:32, Вашингтон
Происшествия

В ДТП на трассе «Байкал» погибли четыре человека

Обновлено в 01:40
Здоровье

Башкирия в 2019 году закупит 30 автомобилей скорой помощи

Скорая медицинская помощь Башкирии в текущем году закупит 30 автомобилей: 27 автомобилей категории «В» и три — категории «С». Решение принято на оперативном совещании правительства республики после доклада и.о. министра здравоохранения региона Максима Забелина.
Обновлено в 02:20
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Спорт

Российские волейболисты стали чемпионами Лиги наций

Обновлено в 01:44
Наука

Ученые призвали людей есть насекомых

Обновлено в 00:24
Футбол

Юрий Семин назвал засилье менеджеров проблемой российского футбола

Борьба с менеджерами, считающим, что разбирается в футболе лучше тренера, доставляет определенное удовольствие.
Обновлено в 01:52
Экономика

Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет

Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Обновлено в 02:00
Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Кино

Актер Александр Петров заключил эксклюзивный контракт с Art Pictures Studio и «Водородом»

Обновлено вчера в 09:39
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили женится в третий раз

Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
Обновлено в 00:00
Происшествия

На кузбасском пляже машина наехала на женщину с детьми

Пострадали женщина и ее дети, годовалые близнецы.
Обновлено в 00:54
Политика

В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве.
Обновлено вчера в 23:07
Политика

16 россиян не пустили в Южную Корею

Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

В Екатеринбурге разыскивают женщину, «одолжившую» 160 млн рублей

Обновлено в 02:15
Интернет

Microsoft начнет удалять заброшенные аккаунты

Microsoft меняет условия пользовательского соглашения и теперь будет удалять аккаунт, если в нем не было активности в течение двух лет.
Обновлено вчера в 16:33
Политика

Германия объяснила невозможность остановить «Северный поток-2»

Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу.
Обновлено в 02:20
Экономика

«Ростех» и АФК «Система» создали совместное предприятие в сфере микроэлектроники

Госкорпорация "Ростех" и АФК "Система" завершили создание совместного предприятия, которое будет работать в сфере микроэлектроники, передает ТАСС в понедельник, 15 июля.
Обновлено в 00:55
Экономика

Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов

Россияне получат возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в подмосковном Жуковском

При пожаре в подмосковном Жуковском погибла семья из пяти человек, сообщили в понедельник в областном управлении МЧС.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Фанаты «Зенита» столкнулись с ОМОНом во время матча с «Тамбовом»

Обновлено вчера в 23:13
Здоровье

Игорь Чемерис: Люди должны чувствовать заботу

Пациенты, которые проживают на территории Приморского края, должны почувствовать на себе заботу.
Обновлено в 02:15
Экономика

Продажи игрушек, выпущенных по лицензии от видеоигр, резко растут

В России продажи игрушек, выпущенных по лицензии от видеоигр, за год с мая 2018 г. по май 2019 г. увеличились на 68% – а весь рынок лицензионных игрушек, с героями фильмов и мультфильмов, всего на 2%, говорится в исследовании The NPD Group.
Обновлено вчера в 17:12
Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость

Водитель автобуса, который перевернулся в Башкирии, 18 раз был оштрафован за превышение скорости.
Обновлено в 02:04
Экономика

«Сто рублей за доллар». Конгресс США одобрил санкции против госдолга России

Что именно хотят ввести О мерах против российского госдолга в США говорили с прошлого года.
Обновлено в 01:00
Политика

Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено вчера в 09:08
Здоровье

Жители Красноярска стали значительно реже подвергаться атаке клещей

Стоит отметить, что общее количество жителей Красноярского края, которые обратились за медицинской помощью, составило около 840 человек, в том числе 124 ребенка.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе

Обновлено вчера в 04:17
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Аргентинский футболист, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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