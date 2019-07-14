Руководство туринского «Ювентуса» сообщило «Интеру», что готово предложить за форварда Мауро Икарди не более 40 млн евро. Однако миланский клуб не устраивает эта сумма.

«Ювентус» не хочет платить за Икарди больше 40 млн евро

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