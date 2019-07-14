Футбол

«Ювентус» не хочет платить за Икарди больше 40 млн евроSoccer.ru 09:38

Руководство туринского «Ювентуса» сообщило «Интеру», что готово предложить за форварда Мауро Икарди не более 40 млн евро. Однако миланский клуб не устраивает эта сумма.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ювентус» не планирует тратить на Икарди более 40 млн евро

Sport.ru11:43

«Ювентус» не готов платить за Икарди больше 40 млн евро, «Интер» хочет 60 млн

Спорт день за днем10:29

«Ювентус» не собирается платить за Икарди больше 40 миллионов евро

Спорт-Экспресс10:03

Зачем платить больше: «Ювентус» установил лимит по Икарди

Евро-футбол.ру10:25

«Ювентус» не хочет платить за Икарди больше 40 млн евро

Soccer.ru09:38

«Ювентус» не намерен платить за Икарди больше € 40 млн

Чемпионат09:04

«Ювентус» предлагает за Икарди 40 млн евро, «Интер» требует 60-70 млн

Sports.ru08:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:18, Вашингтон
Здоровье

Коридор затмений 2019: что нельзя делать в этот период

Коридор затмений в июле 2019: что нельзя делать Астрологи не советуют принимать важные решения и начинать активные действия в какой-либо жизненной сфере, сообщает 7days.ru.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

Обновлено в 14:13
Происшествия

Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД

Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.
Обновлено в 15:49
Происшествия

Власти Чечни назвали историю о принуждении к браку москвички вбросом

Обновлено в 18:37
Происшествия

Названа возможная дата возобновления полетов Boeing 737 MAX

Полеты Boeing 737 MAX могут возобновиться не раньше 2020 года.
Обновлено в 17:17
Армия и оружие

Военные самолеты Британии и Италии проведут разведку над Россией

Начальник российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что военные самолеты из Британии и Италии собираются выполнить наблюдательный полет над Россией в рамках Договора по открытому небу.
Обновлено в 20:13
Экономика

Эксперт cпрогнозировал отказ от штамповки и окраски в автопроме

Основатель "Автотора" Владимир Щербаков прогнозирует отказ от традиционных штамповки и окраски в автопроме в пользу аддитивных технологий на горизонте 5-7 лет, рассказал Щербаков в интервью РИА Новости.
Обновлено в 20:06
Политика

В НАТО рассказали о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД) на Россию.
Обновлено в 19:26
Спорт

Сборная Польши заняла третье место в волейбольной Лиге наций

Сборная Польши по волейболу одержала победу над командой Бразилии в матче за третье место финального турнира Лиги наций, который проходит в Чикаго (США, штат Иллинойс).
Обновлено в 17:37
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»

Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.
Обновлено в 13:31
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.
Обновлено в 16:50
Общество

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено в 19:08
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Воронины» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком

Народный артист России, актер Малого театра и звезда сериала «Воронины» Борис Клюев рассказал о трудной борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 18:51
Культура

В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя

Обновлено в 09:43
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Экономика

В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн

Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.
Обновлено в 19:03
Армия и оружие

Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории Турции

Обновлено в 15:40
Спорт

В Неаполе завершилась церемония закрытия Универсиады

В итальянском Неаполе завершилась торжественная церемония закрытия 30-й летней Универсиады. Мероприятие проходило на стадионе «Сан-Паоло».
Обновлено в 16:00
Происшествия

Вертолет совершил жесткую посадку в камчатском заповеднике

"Вертолет Ми-8, выполняющий технический рейс из поселка Майское в Долину гейзеров, совершил жесткую посадку", - сообщает пресс-служба природного резервата.
Обновлено в 19:30
Происшествия

В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Музыка

Пол Маккартни и Ринго Старр спели вместе в Лос-Анджелесе

Обновлено в 13:28
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Общество

Строительство нового здания гимназии №3 обсудили на общественном Совете

Обновлено в 14:39
Политика

ЦИК Украины показал лицо баллотирующегося в Раду Дарта Вейдера

На выборы Дарт Вейдер идет по одесскому одномандатному избирательному округу № 135. О своем выдвижении в Раду Дарт Вейдер объявил 26 июня.
Обновлено в 08:35
Космос

Источник рассказал о планах США по запуску пилотируемых кораблей к МКС

Первый после сертификации НАСА американский корабль с экипажем полетит на Международную космическую станцию (МКС) весной, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:14
Общество

Получил диплом – уехал в Москву: как вернуть в Орск молодых специалистов?

Окончив Оренбургский медуниверситет, молодые доктора не желают возвращаться в Орск.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
Космос

Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2»

Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.
Обновлено в 18:18
Футбол

Виктор Гончаренко: ЦСКА по делу проиграл «Крыльям Советов»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался после поражения от Крыльев Советов в гостевом матче 1-го тура РПЛ.
Обновлено в 12:30
Общество

Стало известно, как оформить электронный паспорт в России

Тестирование нового способа выдачи электронных паспортов состоится в конце июля.
Обновлено в 18:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мауро Икарди
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное