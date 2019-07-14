Футбол

«Ювентус» не хочет платить за Икарди больше 40 млн евроSoccer.ru вчера в 09:38

Руководство туринского «Ювентуса» сообщило «Интеру», что готово предложить за форварда Мауро Икарди не более 40 млн евро. Однако миланский клуб не устраивает эта сумма.
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«Ювентус» не планирует тратить на Икарди более 40 млн евро

Sport.ruвчера в 11:43

«Ювентус» не готов платить за Икарди больше 40 млн евро, «Интер» хочет 60 млн

Спорт день за днемвчера в 10:29

«Ювентус» не собирается платить за Икарди больше 40 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 10:03

Зачем платить больше: «Ювентус» установил лимит по Икарди

Евро-футбол.рувчера в 10:25

«Ювентус» не хочет платить за Икарди больше 40 млн евро

Soccer.ruвчера в 09:38

«Ювентус» не намерен платить за Икарди больше € 40 млн

Чемпионатвчера в 09:04

«Ювентус» предлагает за Икарди 40 млн евро, «Интер» требует 60-70 млн

Sports.ruвчера в 08:46
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Политика

16 россиян не пустили в Южную Корею

Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в Управлении государственной охраны сообщили, что причина ДТП — попытка двух Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и микроавтобуса службы безопасности главы государства обогнать автобусы.
Обновлено в 00:31
Общество

В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного голубого барана

Первый детеныш редкого голубого барана, занесенного в Красную книгу Международного союза охраны природы, родился в столичном зоопарке.
Обновлено в 01:42
Общество

«Фобос»: Четверг в Москве станет самым теплым днем на этой неделе

Четверг, 18 июля, в Москве станет самым теплым днем на предстоящей неделе - температура воздуха поднимется до плюс 22-24 градусов.
Обновлено в 03:50
Наука

На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу

Обновлено в 03:24
Экономика

«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн

Инвестиционная компания Бахрейна заинтересована во вложении около €500 млн в инфраструктуру Крыма, сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довину.
Обновлено вчера в 21:43
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Авто

Hyundai Tucson для России получит новый двигатель

Компания Hyundai может пополнить моторную гамму кроссовера Tucson в России новым бензиновым двигателем объемом 2,4 литра.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость

Водитель автобуса, который перевернулся в Башкирии, 18 раз был оштрафован за превышение скорости.
Обновлено в 02:04
Футбол

Останется ли Миньоле в «Ливерпуле»? Отвечает Клопп

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал возможный уход Симона Миньоле из клуба.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе

Обновлено вчера в 04:17
Экономика

Оптимизм бизнеса в России снизился до минимума за три года

Число компаний, которые планируют расширить штат сотрудников в ближайший год, снизилось до 6%. Это меньше среднемирового уровня в 10% и самый низкий показатель с февраля 2016 года.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину

Поезд сообщением Санкт-Петербург – Москва насмерть сбил человека, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте в районе железнодорожной станции Тосно в Ленинградской области, сообщает пресс-служба управления на транспорте ГУ МВД по СЗФО.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

В США назвали причины неудач американских войск в Афганистане

Обновлено в 02:52
Автоспорт

Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»

На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено вчера в 07:42
Футбол

Моуринью рассказал, что учит немецкий язык

Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, что сейчас изучает немецкий язык.
Обновлено в 01:10
Происшествия

В крушении вертолета погиб глава федерации сверхлегкой авиации России

При крушении вертолета Robinson R-22M в Подмосковье погиб глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на саму федерацию.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставку

Обновлено в 00:42
Космос

Сломалась крупнейшая навигационная спутниковая система

Обновлено вчера в 11:42
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Читой

Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе «Байкал» в Забайкальском крае, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Обновлено в 03:10
Общество

Названы марки опасного для здоровья куриного мяса

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» изучил бедра цыплят-бройлеров и пришел к выводу, что большинство исследованных образцов опасны для здоровья.
Обновлено в 01:11
Спорт

Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций

В финале турнира отечественные волейболисты обыграли команду США.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Раскрыты причины частых смертей украинцев на отдыхе

Консул Украины в Анталье Вячеслав Хоменко рассказал о причинах гибели украинских туристов во время отдыха. Его слова приводит «Укринформ».
Обновлено в 03:57
Экономика

Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет

Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Обновлено в 02:00
Общество

Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе

Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
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Фанаты сборной Алжира устроили погромы во Франции

Болельщики сборной Алжира устроили беспорядки во Франции после выхода своей национальной команды в финал Кубка африканских наций, передает ТАСС.
Обновлено в 02:14
Происшествия

В Красном Селе дети завели автомобиль и врезались в стену гаража

Обновлено в 01:59
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Крис Норман прервал концерт в Петербурге

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«Роскачество» рассказало о признаках телефонного мошенничества

«Роскачество» составило список самых распространенных признаков телефонного мошенничества.
Обновлено в 03:16
Общество

Россияне оценили идею запрета гаджетов в школах

Примерно 62 процента россиян полагают: запрет мобильников в школах положительно отразится на учебном процессе.
Обновлено в 01:53
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Мауро Икарди
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Аргентинский футболист, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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