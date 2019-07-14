Футбол
«Ювентус» не хочет платить за Икарди больше 40 млн евроSoccer.ru вчера в 09:38
Руководство туринского «Ювентуса» сообщило «Интеру», что готово предложить за форварда Мауро Икарди не более 40 млн евро. Однако миланский клуб не устраивает эта сумма.
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«Ювентус» не готов платить за Икарди больше 40 млн евро, «Интер» хочет 60 млн
Спорт день за днемвчера в 10:29
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