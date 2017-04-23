Футбол
«Ювентус» не хочет отдавать «Баварии» ДебалаГазета.Ru вчера в 01:31
Руководство бьянконери хотело бы выручить более €100 млн за аргентинского форварда. 25-летний футболист провел 42 матча за "Ювентус" в сезоне-2018\19. Он стал автором десяти голов и шести результативных передач.
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