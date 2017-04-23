Футбол

«Ювентус» не хочет отдавать «Баварии» ДебалаГазета.Ru вчера в 01:31

Руководство бьянконери хотело бы выручить более €100 млн за аргентинского форварда. 25-летний футболист провел 42 матча за "Ювентус" в сезоне-2018\19. Он стал автором десяти голов и шести результативных передач.
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«Бавария» предложила «Ювентусу» 90 миллионов евро за Дибалу

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Sportbox.RU09:40

«Ювентус» не хочет отдавать «Баварии» Дебала

Газета.Ruвчера в 01:31

СМИ: «Бавария» предложила 101 миллион долларов за Дибалу

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«Бавария» предлагает за Дибалу 80 млн евро

Soccer.ru04:32

«Бавария» готова потратить 101 миллион долларов на трансфер Дибалы

Матч ТВ09:40

«Бавария» готова заплатить за Дибалу 80 млн евро. «Ювентус» хочет 100 млн

Sport24.ruвчера в 01:21
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 20:52, Ашберн
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В WikiLeaks сообщили об ухудшении состояния здоровья Джулиана Ассанжа

Состояние здоровья основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа ухудшилось за время, которое он провел в лондонской тюрьме Белмарш.
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Наименьший рост цен отмечен на поездах из Москвы до Санкт-Петербурга, Смоленска и Пскова, но и тут стоимость выросла более чем на 60 процентов.
Обновлено в 18:30
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Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси

Автомобиль станет первой в истории марки моделью, которая получит полноуправляемое шасси.
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Экс-участник «Дома-2» Алессандро Матераццо заплатил за пластику три миллиона рублей

Всего за красоту мужчине придется заплатить три миллиона рублей.
Обновлено в 18:16
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Завершена реализация уникального проекта рудника «Гросс»

Обновлено в 16:35
Финансы

Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии

"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
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Андрей Субботин уходит с поста министра здравоохранения

Андрей Субботин занимал пост министра здравоохранения региона с 24 ноября 2017 года.
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Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
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Пучдемона не пустили в здание Европарламента

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Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
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Китай нашел новое оружие в торговой войне с США

Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
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Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе

Обновлено в 07:17
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Quanta Magazine (США): программисты расширяют рубежи поддающихся проверке знаний (Quanta Magazine)

В апреле два ученых-программиста опубликовали научную работу, где многократно увеличили количество задач, которые трудно решить, но легко проверить.
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Россия сократит долю на мировом рынке искусственного интеллекта через шесть лет

Конъюнктура Согласно проекту стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ), на текущий момент Россия занимает существенную долю в мировом объеме продуктов, использующих технологии ИИ.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает медицинские организации предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.
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Астролог рекомендует не отступать от задуманного.
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Особый тарифный режим уже действует в традиционно проблемных с точки зрения неплатежей национальных республиках Северного Кавказа, а также в Бурятии, Туве и Карелии.
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Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
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Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа

Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
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В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян

В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.
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Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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