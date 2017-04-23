«Ювентус» не хочет отдавать «Баварии» ДебалаГазета.Ru вчера в 01:31

Руководство бьянконери хотело бы выручить более €100 млн за аргентинского форварда. 25-летний футболист провел 42 матча за "Ювентус" в сезоне-2018\19. Он стал автором десяти голов и шести результативных передач.

Космос Илон Маск: спутники SpaceX Starlink не навредят земным астрономам Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX запустила на орбиту лишь небольшую часть спутников для будущего глобального интернет-сервиса Starlink, а уже поднимаются вопросы о том, что космические аппараты станут помехой астрономам, наблюдающим за звездами с Земли.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Футбол «Челси» стал победителем Лиги Европы Футбольный клуб "Челси" одержал крупную победу над "Арсеналом" со счетом 4:1 в финальном матче Лиги Европы сезона-2018/19, обе команды представляют Англию.

Политика Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.

Театры Константин Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной Режиссер Константин Богомолов назначен новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Армия и оружие Советские большие противолодочные корабли станут ударными Большие противолодочные корабли (БПК), построенные в советские времена, прошли модернизацию по проекту 1155 «Удалой», и уже до конца 2019 года поступят на вооружение в Военно-морской флот России.

Футбол Рамос намерен оставить «Реал» из-за крупных долгов по кредиту Испанский защитник "Реала" Серхио Рамос предстоящим летом намерен сменить клубную прописку из-за образовавшихся у него финансовых проблем.

Происшествия Учительница гимназии в Калмыкии заклеила детям рты скотчем Полиция в Калмыкии начала проверку после сообщения о том, что учитель начальной школы этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты заклеивала детям рты скотчем, сообщает в среду прокуратура республики.

Технологии NXP купит беспроводной бизнес компании Marvell за $1,76 млрд Поставщик полупроводниковых компонентов из Нидерландов NXP Semiconductors объявил в среду о намерении купить бизнес Marvell Technology Group по выпуску беспроводных решений с целью расширения своего портфолио.

Армия и оружие США заподозрили Россию в запрещенных ядерных испытаниях Американские военные полагают, что Россия может проводить запрещенные международными договорами ядерные испытания.

Общество В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.

Транспорт Uber запретит поездки пассажирам с низким рейтингом в США и Канаде Uber вводит в США и Канаде запрет поездок пассажирам, у которых низкий рейтинг, сообщается в блоге сервиса.

Происшествия Охранник случайно выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии Один из охранников премьера Чехии Андрея Бабиша случайно выстрелил из пистолета в салоне самолета, на котором глава кабмина возвращался в Прагу с неформального саммита стран ЕС в Брюсселе.

Политика Путин предложил изменить правила расчета пенсий для отдельных граждан «Отмечу подготовку Евразийской комиссией соглашения, которое даст возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств Союза», - сказал российский лидер.

Политика В конгрессе США не исключили начала импичмента Трампа Глава юридического комитета палаты представителей США Джеррольд Надлер заявил, что конгрессмены могут начать импичмент американского лидера Дональда Трампа.

Футбол Главный тренер «Сочи» пригласил Дмитрия Комбарова в свою команду Наставник «Сочи» Александр Точилин оставил комментарий в Instagram защитника московского «Спартака» Дмитрия Комбарова.

Политика Порошенко просил США о помощи на выборах президента Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".

Авто Brabus показали 800-сильный Mercedes-AMG GT Тюнинг-ателье Brabus разработало пакет доработок для 639-сильного Mercedes-AMG GT 63 S. Brabus 800 GT 4 можно заказать как готовую модель или приобрести в виде комплекта доработок для собственного автомобиля.

Политика Команда Зеленского внесла в Раду законопроект об импичменте президента Администрация украинского президента Владимира Зеленского передала Верховной Раде законопроект, который содержит механизм отстранения главы страны от должности, сообщил представитель лидера в парламенте Руслан Стефанчук на брифинге 29 мая.

Экономика Сбербанк ведет переговоры с SOCAR по Антипинскому НПЗ Сбербанк ведет переговоры по Антипинскому НПЗ с государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), а также еще с рядом потенциальных инвесторов.

Космос Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшего снаружи Международной космической станции десять лет.