Футбол

«Ювентус» намерен продать Дибалу в «ПСЖ»Матч ТВ 01:29

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По информации источника, туринский клуб намерен продать аргентинца в «ПСЖ». Парижане готовы купить 25-летнего игрока, но только в случае ухода Неймара. Напомним, что «Ювентус» вел переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» по трансферу Дибалы, но они не увенчались успехом.
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«Ювентус» намерен продать Дибалу в «ПСЖ»

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