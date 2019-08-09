По информации источника, туринский клуб намерен продать аргентинца в «ПСЖ». Парижане готовы купить 25-летнего игрока, но только в случае ухода Неймара. Напомним, что «Ювентус» вел переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» по трансферу Дибалы, но они не увенчались успехом.

Здоровье Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.

Происшествия В Москве мотоциклисты отобрали у бизнесмена рюкзак с 3,6 млн рублей В центре Москвы мотоциклисты отобрали у предпринимателя рюкзак с 3,6 млн рублей и скрылись.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Происшествия ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.

Армия и оружие Американский журнал назвал лучший советский военный самолет Эксперты американского издания Popular Mechanics считают, что советский истребитель перехватчик третьего поколения МиГ-25 является одним из лучших в мире.

Здоровье Человек может «запрограммировать» себя на болезнь Фразы и выражения, которые могут оказывать влияние непосредственно на органы человека, Пезешкиан назвал органической речью.

Общество «Уральские авиалинии» станут перевозчиком летней Универсиады 2023 года Авиакомпания "Уральские авиалинии" выступит партнером и перевозчиком летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году.

Общество Стала известна зарплата российских космонавтов Сегодня отряд российских космонавтов составляет 25 человек.

Экономика «Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».

Шоу-бизнес Певица Асти впервые показала своего избранника Впервые Асти появилась со своим возлюбленным перед камерами светских фотографов сегодня на премьере фильма "Однажды в Голливуде".

Футбол «Наполи» оценил Кулибали в 250 миллионов евро Президент "Наполи" Аурелио Ди Лаурентис заявил, что оценивает защитника Калиду Кулибали в 250 миллионов евро.

Политика Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.

Происшествия Атамбаев сдался правоохранителям Кыргызстана В штабе экс-президента Кыргызстана уточнили, что Атамбаев сам принял решение сдаться правоохранителям, чтобы "не провоцировать жертвы среди мирного населения".

Наука Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.

Происшествия Жители Архангельска скупили весь йод после взрыва на военном полигоне Спрос на йодосодержащие препараты резко вырос в аптеках Архангельска после сообщений о взрыве на военном полигоне в районе населенного пункта Нёнокса.

Политика Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство Как сообщало ИА REGNUM, Украина запретила полеты российских самолетов над своей территорией в конце 2015 года.

Общество Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве Московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Авто Китайский седан Hyundai Lafesta станет электрическим Электрическая Lafesta пока появилась только в базе китайского минпромторга, а продажи начнутся в четвёртом квартале.

Политика В МИД Польши опасаются сближения Евросоюза с Россией В Польше опасаются сближения стран Европейского союза с Россией.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.

Общество Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы В Домодедово задержано 11 рейсов, еще два отменено. В аэропорту Шереметьево задержано шесть рейсов.

Авто Ford заплатит штраф из-за своей мультимедийной системы Размер выплаты может достигать 400 долларов или 26 037 рублей при условии, что ваша информационно-развлекательная система MyFord Touch (SYNC2) проходила ремонт три или более раз. автовладельцы, у которых было только два ремонта, имеют право на оплату в размере 250 долларов или 16 273 рублей, в то время как те, у кого есть один ремонт получат 100 долларов или 6 509 рублей.

Экономика Власти рекомендовали Utair ограничить рост продаж билетов Почему Utair опасен быстрый рост Министр транспорта Евгений Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair не планировать значительный рост перевозки пассажиров, в том числе за счет демпинговых цен на билеты.