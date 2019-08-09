Футбол
«Ювентус» намерен продать Дибалу в «ПСЖ»Матч ТВ 01:29
По информации источника, туринский клуб намерен продать аргентинца в «ПСЖ». Парижане готовы купить 25-летнего игрока, но только в случае ухода Неймара. Напомним, что «Ювентус» вел переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» по трансферу Дибалы, но они не увенчались успехом.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:37, Вашингтон
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