Футбол

«Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала»Чемпионат 02:45

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к целой группе игроков мадридского «Реала», утверждает Tuttosport. По данным источника, в сфере интересов итальянского клуба находятся полузащитники Хамес Родригес, Иско, и Даниель Себальос, а также защитник Марсело.
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«Ювентус» продолжает претендовать на Иско и Марсело

Советский спорт03:33

«Ювентус» хочет купить у «Реала» Иско, Марсело, Хамеса и Себальоса

Sports.ru00:55

Иско и Марсело могут уйти из «Реала» в «Ювентус»

Газета.Ru02:13

СМИ: Марсело и Иско могут перейти в «Ювентус»

Матч ТВ02:04

СМИ: Иско и Марсело могут перейти из «Реала» в «Ювентус»

РИА Новости01:40

«Ювентус» хочет 4-х игроков «Реала»

Sport.ru03:29

«Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала»

Чемпионат02:45
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 12:32, Ашберн
Происшествия

Уголовное преследование Голунова прекращено

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Спорт

Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА

Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.
Обновлено вчера в 15:21
Экономика

Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС

Минтруд РФ направил на рассмотрение в экспертный совет при правительстве пакет документов по соглашению между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорится, что мигрант должен получать пенсию от той страны, в которой он работал и платил отчисления, сообщает РБК.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца после медикаментозного сна

Обновлено в 10:48
Общество

Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»

Обновлено в 08:11
Общество

Максим Галкин заявил о «проплаченных» комментариях против Голунова

Обновлено в 11:46
Происшествия

Жертвой крупного пожара на острове Кего в Архангельске стал мужчина

Сегодня в третьем часу дня на острове Кего в Архангельске произошли пожары сразу в пяти частных домах по улице Тимуровской.
Обновлено в 11:46
Политика

Силуанов призвал не фетишизировать дело Калви

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви находится на контроле у руководства страны.
Обновлено в 10:30
Космос

Астрономы раскрыли тайну «постройки» загадочной пирамиды на Церере

Первые снимки Цереры, полученные зондом Dawn в марте 2015 года после его прибытия к карликовой планете, раскрыли две необычные структуры, которые никто не ожидал увидеть – загадочные белые пятна в кратере Оккатор, оказавшиеся следами густого "рассола", и необычную пирамидальную гору Ахуна, возвышающуюся над Церерой на четыре километра.
Обновлено в 10:45
Культура

Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Спорт

Родченков передал IBU новые сведения по делу о коррупции в организации

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) новую информацию о коррупции в организации, передает ТАСС, ссылаясь на промежуточный отчет независимой комиссии IBU.
Обновлено в 10:54
Футбол

Паулу Фонсека стал главным тренером «Ромы»

Португальский специалист Паулу Фонсека, покинувший донецкий "Шахтер", назначен главным тренером "Ромы", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из столицы Италии.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Убитая любовница экс-главы Раменского района была ВИЧ-инфицированной

Обновлено в 10:40
Политика

Комиссар Совета Европы по правам человека посетит Крым 7-11 октября

Договоренность о визите комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович достигнута, она посетит Крым 7-11 октября.
Обновлено в 10:46
Футбол

Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

Обновлено в 11:36
Финансы

ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков

Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 11:11
Спорт

Россиянин Акименко повторил лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту

Российский прыгун в высоту Михаил Акименко повторил лучший результат сезона в мире на турнире «Кубок Подмосковья» в Жуковском.
Обновлено в 11:20
Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая показала нереальную фигуру в бикини

Фигуре Высоцкой могут позавидовать даже молодые девушки.
Обновлено в 03:00
Авто

АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка

Обновлено в 07:45
Политика

Адвокат Ивана Голунова заявил, что в деле журналиста победили закон и справедливость

Ранее глава МВД Колокольцев сообщил, что сегодня журналист Иван Голунов будет освобождён из-под домашнего ареста, все обвинения с него сняты.
Обновлено в 10:58
Авто

Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель

Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В порту Санкт-Петербурга обнаружили 400 кг кокаина на 4,5 млрд рублей

Обновлено в 10:12
Происшествия

СК возбудил дело по факту взрыва на танкере в Махачкале

Обновлено в 03:12
Политика

Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел.
Обновлено в 11:26
Происшествия

В Москве проверяют данные о смерти мужчины около больницы

Следственный комитет РФ начал проверку после информации СМИ о мужчине, который скончался возле московской больницы, не дождавшись медицинской помощи от врачей, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Меган Маркл получила от принца Гарри кольцо в подарок

Меган Маркл в минувшие выходные впервые появилась на публике после рождения первенца Арчи.
Обновлено вчера в 10:13
Общество

Минприроды и Роспотребнадзор выступили против одноразовой посуды

Ограничение производства и продажи одноразовых пластиковых пакетов и посуды поддержали Минприроды и Роспотребнадзор, направив свои предложения о сокращении образования отходов экологической комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Обновлено в 04:28
Общество

Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска

Канадские власти заявили, что смогут рассмотреть просьбу кузбассовцев о предоставлении им статуса беженцев только после того, как те покинут Россию.
Обновлено в 07:22
Автоспорт

Хэмилтону грозила дисквалификация после финиша Гран-при Канады

Смена конфигураций до старта грозила бы британцу стартом с пит-лейна, а обнаружение нарушения регламента после гонки — дисквалификацией.
Обновлено в 11:03
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Колумбийский футболист, атакующий полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», выступающий на правах аренды за немецкую «Баварию», вице-капитан сборной Колумбии.
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