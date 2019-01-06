«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Жорди Альбе. Как утверждает Tuttosport, туринский клуб хочет переманить 29-летнего футболиста, воспользовавшись отсутствием прогресса в переговорах между Альбой и «Барселоной» по поводу нового контракта.

Политика Политика Варфоломей вручил украинской церкви томос об автокефалии Константинопольский патриарх Варфоломей вручил главе Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

Хоккей Хоккей Организаторы не включили флаг РФ в итоговый ролик МЧМ по хоккею

Политика Политика Эксперт объяснил отмену визита Рогозина в США Ранее администратор НАСА Джим Брайденстайн сообщил в интервью газете Washington Post, что отменил приглашение Рогозина в США, уступив интересам американских сенаторов, выступавших против этого визита.

Экономика Экономика В России ужесточат контроль за качеством бензина и дизельного топлива Новая система контроля качества топлива может появиться в России в ближайшие годы.

Авто Авто В ЦБ рассказали о грядущих изменениях ОСАГО Территориальный коэффициент при оформлении ОСАГО может быть отменен уже в 2020 году.

Космос Космос Илон Маск рассказал о сроках первого запуска Dragon-2 к МКС Как сообщил глава компании SpaceX Илон Маск в Twitter, запуск к МКС нового пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме пройдёт в первых числах февраля Отметим, ранее говорилось, что Dragon-2 направят на Международную космическую станцию 17 января этого года.

Происшествия Происшествия В Мариуполе прогремел взрыв в жилом доме

Происшествия Происшествия Появилось видео с места массовой драки студентов в общежитии в Москве Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места массовой драки студентов Московского государственного строительного университета (МГСУ).

Происшествия Происшествия Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии Полиция Ингушетии проверяет информацию о том, что младенцу в республиканском перинатальном центре заклеили рот лейкопластырем.

Политика Политика Источник рассказал о последствиях отмены визита Рогозина в США По словам источника в ракетно-космической отрасли, решение американской стороны об отмене визита главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в США может привести к выходу ведомства из переговоров об участи в создании окололунной станции Gateway, передает РИА "Новости".

Общество Общество В России появится профессия судьи для беспилотных машин В ближайшие 10 лет в России появится профессия судьи беспилотных автомобилей.

Происшествия Происшествия Туристический автобус перевернулся в Таиланде, шестеро погибли Водитель внезапно затормозил, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством, в результате чего автобус перевернулся и отлетел в кювет.

Политика Политика Эрдоган намерен посетить Россию в январе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в январе посетить Россию.

Хоккей Хоккей Сборная России выиграла бронзовые медали МЧМ по хоккею Сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в матче за бронзовые медали молодежного чемпионата мира, передает ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие Россия и Иран планируют провести совместные учения в Каспийском море

Космос Космос Фото сборки самой тяжелой ракеты SpaceX случайно утекли в Сеть Как стало известно, мужчина снял на фото красивый восход Солнца в небе над населенным пунктом Бока-Чика, где располагается частный космодром компании Space X. Помимо рассвета мужчине удалось заснять фрагменты сверхтяжелой ракеты SpaceX Starship, которую строят в настоящий момент в данном районе.

Кино Кино Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года

Политика Политика Сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой для США Если же Украина продолжит оставаться "неуправляемой", Белый дом будет вынужден "принять меры" в отношении действующих киевских властей, говорится в статье.

Происшествия Происшествия В частично обрушенном доме в Магнитогорске снесут два подъезда В жилом доме в Магнитогорске, часть которого обрушилась 31 декабря, снесут два подъезда, сообщается на сайте губернатора Челябинской области.

Происшествия Происшествия Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в хищениях Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который ранее был экстрадирован из Франции, не признал вину в хищениях.

Политика Политика В ответ на вопрос о главе церкви Порошенко заявил, что «Россия – агрессор» Украинский президент Петр Порошенко не ответил на вопрос российских журналистов о том, кто является главой новой церкви на Украине.

Происшествия Происшествия В Башкирии нашли пропавшую в парке «Иремель» туристку

Политика Политика РПЦ: главу «новой церкви» до сих пор не поздравил ни один предстоятель Выбранного при участии Константинополя предстоятеля "новой церкви" на Украине "митрополита" Епифания до сих пор не поздравил никто из глав поместных церквей, и это очень показательно, заявил в воскресенье председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Политика Политика Путин посетит Калининградскую область Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поездка президента России Владимира Путина в Калининградскую область готовится.

Общество Общество Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов Владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы исполнительной власти о планируемом строительстве и реконструкции индивидуальных и садовых домов.

Происшествия Происшествия Пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске увеличат выплаты Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение увеличить региональные выплаты пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске до 93 млн рублей.

Футбол Футбол Александр Самедов может продолжить карьеру в «Кайрате» Покинувший "Спартак" Александр Самедов может продолжить карьеру в Казахстане.

Общество Общество Отели Европы и США поразила «эпидемия клопов» Риск оказаться укушенным клопом в отелях Европы и США растет с каждым годом. Об этом пишет газета The Telegraph.

Политика Политика Патриарх Варфоломей подписал томос для новой церкви Украины В стамбульском храме Святого Георгия состоялась церемония подписания томоса автокефалии для новой структуры – так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).