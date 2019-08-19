Футбол
«Ювентус» намерен обменять Дибалу на НеймараSportbox.RU 16:38
«Ювентус» включился в борьбу за нападающего «ПСЖ» Неймара. По информации источника, «старая синьора» начала переговоры с парижским клубом по трансферу бразильца. Отмечается, что черно-белые намерены включить в сделку форварда Пауло Дибалу, которым интересуются французы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«ПСЖ» принял решение форсировать переговоры по Дибале после поражения от «Ренна»
Sport24.ruвчера в 23:26
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Игры
Sony купила разработчиков «Человека-паука»
Обновлено в 15:12
Единоборства
ММА. Нурмагомедов по контракту обязан провести еще два боя в UFC
Как сообщает Sport24 со ссылкой на собственные источники, в контракте Нурмагомедова прописана обязанность провести еще два боя.
Обновлено в 15:58
Футбол
Войцех Ковалевски: «В дерби лучшими были Джикия и Жиго»
Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски поделился своим мнение о матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1). Он отметил игру вратаря и защитников.
Обновлено в 15:56
Происшествия
Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе
В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.
Обновлено в 15:18
Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Олег Буров избран новым мэром Риги
Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.
Обновлено в 15:28
Единоборства
Макгрегор назвал Бекхэма иконой стиля
Обновлено в 15:18
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве
В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 12:06
Энергетика
Команда Зеленского нашла способ радикально снизить тарифы
Команда президента Украины Владимира Зеленского разработала меры по снижению цен на электроэнергию.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова»
В Минфине в ответ на запрос РБК прокомментировали сообщения о найденных на свалке под Наро-Фоминском документах ведомства.
Обновлено в 07:29
Финансы
Курс доллара: Сбербанк сделал прогноз на фоне резкого падения рубля
На прошлой неделе курс рубля ослаб, а причиной тому стало ухудшение внешнего фона, которое приводило к продажам валют развивающихся стран и укреплению доллара, говорится в отчете Сбербанка.
Обновлено в 12:24
Наука
Космическая радиация оказалась сравнительно безопасной для мозга крыс
Российские ученые выяснили, что ионизирующее излучение в дозах, которые могут получить космонавты во время межпланетного перелета, может быть безопасно для головного мозга.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:35
Футбол
Тиль намерен повторить успехи Хиддинка в России
Полузащитник «Спартака» Гус Тиль поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:1) в матче шестого тура РПЛ.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие
США испытали запрещённую ДРСМД ракету
В США провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — её дальность превышает 500 км. Об этом говорится в сообщении Пентагона.
Обновлено в 17:10
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
«МЮ» упустил победу в матче чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном»
"Манчестер Юнайтед" в гостях сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 17:07
Игры
[gamescom 2019] Какие игры появятся в Google Stadia
Подтверждено около 30 игр, которые появятся в ноябре 2019 года.
Обновлено в 14:10
Экономика
Член семьи Ротшильдов купил аэропорт Кишинева
Обновлено в 16:32
Здоровье
Ортопедия не поможет. Развенчиваем мифы о сколиозе
Согласно статистике, около 10-12% школьников имеют искривление позвоночника. Однако истинная частота встречаемости сколиоза — около 95%.
Обновлено в 17:09
Футбол
Александр Жуков: «Сейчас у „Спартака“ нет стабильности. Это же видно»
Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поделился мнением о победе «Спартака» над ЦСКА (2:1) в матче 6-го тура РПЛ.
Обновлено в 16:10
Гаджеты
Новая игровая гарнитура Alienware обеспечивает объёмное звучание 7.1
Компания Dell представила под маркой Alienware гарнитуру игрового класса AW510H: анонс приурочен к международной выставке Gamescom 2019.
Обновлено в 11:30
Политика
Бойко призвал обеспечить поддержку промышленности на Украине
Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко считает, что для восстановления страны необходимо необходимо обеспечить поддержку реального сектора экономики и отечественных товаропроизводителей.
Обновлено в 16:45
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Авто
«Яндекс» выведет на российские дороги 1000 беспилотников
Компания «Яндекс» к 2022 году планирует расширить парк своей беспилотной техники до 1000 машин.
Обновлено в 04:24