Футбол

«Ювентус» намерен обменять Дибалу на НеймараSportbox.RU вчера в 16:38

«Ювентус» включился в борьбу за нападающего «ПСЖ» Неймара. По информации источника, «старая синьора» начала переговоры с парижским клубом по трансферу бразильца. Отмечается, что черно-белые намерены включить в сделку форварда Пауло Дибалу, которым интересуются французы.
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«Ювентус» намерен обменять Дибалу на Неймара

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