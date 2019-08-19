Футбол
«Ювентус» намерен обменять Дибалу на НеймараSportbox.RU вчера в 16:38
«Ювентус» включился в борьбу за нападающего «ПСЖ» Неймара. По информации источника, «старая синьора» начала переговоры с парижским клубом по трансферу бразильца. Отмечается, что черно-белые намерены включить в сделку форварда Пауло Дибалу, которым интересуются французы.
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«ПСЖ» принял решение форсировать переговоры по Дибале после поражения от «Ренна»
Sport24.ru18 августа в 23:26
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