«Ювентус» начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере ПогбаСпорт день за днем 17:52

Руководство «Ювентуса» приступило к переговорам с боссами «Манчестер Юнайтед» и агентом Мино Райолой о трансфере 26-летнего французского центрального полузащитника Поля Погба, сообщил в твиттере журналист Sky Sports и Guardian Фабрицио Романо.

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«Ювентус» начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере Погба

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