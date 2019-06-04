Футбол
«Ювентус» начал переговоры по возвращению ПогбаЧемпионат вчера в 17:38
«Ювентус» приступил к переговорам по трансферу французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, утверждает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере». «Ювентус» начал переговоры с Мино Райолой и «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера Погба.
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«Ювентус» хочет вернуть Погба из «Манчестер Юнайтед» и рассматривает вариант с обменом
Sport24.ruвчера в 18:00
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
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Биржи Европы снижаются на усилении торговой напряженности
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Чиновники окончательно определятся с внешним видом электронных паспортов до конца лета, в противном случае встанут портал госуслуг и ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации).
Обновлено в 02:53
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В Петербурге полиция выясняет причину травм школьника в дневном лагере
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 3 июня в полицию Красносельского района из детской больницы поступило сообщение о госпитализации из детского лагеря дневного пребывания подростка, 2009 года рождения.
Обновлено в 03:04
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Шарапова рассказала, когда сможет вернуться на корт
Российская теннисистка Мария Шарапова начала подготовку к турниру Mallorca Open, который пройдёт в Санта-Понсе с 17 по 23 июня.
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Картину Петрова-Водкина продали за рекордные 12 млн долларов
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Как уточняет РИА Новости со ссылкой на материалы Минтруда, на 29 мая уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1 процент от численности экономически активного населения.
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Обновлено вчера в 18:21
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Конец эпохи: Azino 777 почти исчезло с пиратских сайтов
По данным издания, снижение количество роликов онлайн-казино связано с тем, что правообладатели и интернет-компании подписали антипиратский меморандум в ноябре 2018 года, что привело к зачистке пиратских сайтов в поисковой выдаче.
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Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
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В Токио задержали россиянина, пишет агентство Киодо. Его подозревают в незаконном проникновении на крышу дома для запуска дрона.
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Вакарчук потребовал от Зеленского закон об отношениях с Россией
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать конкретный закон об отношениях с Россией, сообщает RT.
Обновлено в 00:31
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Правительство РФ утвердило изменения в правила использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.
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Экономика
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Как напоминает РИА Новости, нынешняя дорога от Джубги до Сочи серьёзно перегружена, пробки растягиваются на километры.
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Продажи новой модели легендарных советских фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении под названием «Зенит М» стартуют в России во вторник, 4 июня.
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Хачанов обыграл дель Потро на «Ролан Гаррос»
Обновлено вчера в 16:09
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Помпео призвал Европу выстроить энергетическую базу без участия России
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