Футбол

«Ювентус» начал переговоры по возвращению ПогбаЧемпионат вчера в 17:38

«Ювентус» приступил к переговорам по трансферу французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, утверждает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере». «Ювентус» начал переговоры с Мино Райолой и «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера Погба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Погба может во второй раз перейти из «МЮ» в «Ювентус»

Спорт-Экспрессвчера в 17:35

Не исключено возвращение Погба в «Ювентус»

Советский спортвчера в 18:08

«Ювентус» хочет вернуть Погба из «Манчестер Юнайтед» и рассматривает вариант с обменом

Sport24.ruвчера в 18:00

«Ювентус» начал переговоры по возвращению Погба

Чемпионатвчера в 17:38

«Ювентус» заинтересован в возвращении Погба

Матч ТВвчера в 18:20

«Ювентус» начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере Погба

Спорт день за днемвчера в 17:52

«Ювентус» начал переговоры о трансфере Погба с «МЮ» и Райолой. Трансфер оценивается свыше 100 млн евро

Sports.ruвчера в 17:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
Здоровье

Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует

По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено вчера в 10:52
Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Экономика

Биржи Европы снижаются на усилении торговой напряженности

Фондовые индексы Европы снижаются в понедельник на фоне опасений относительно перспектив мировой экономики в свете усиления торговой напряженности, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 05:02
Наука

На Марсе обнаружили подземные ледники, которые смогут образовать глобальный океан на планете

По сути, подземные ледяные запасы являются «записями» о прошлых изменениях климата.
Обновлено вчера в 10:29
Религия

Мусульмане отмечают Ураза-байрам

Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Общество

Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках

Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
Обновлено в 02:19
Наука

Физики нашли способ «спасти» знаменитого кота Шредингера

Американские физики смогли найти способ «спасти» знаменитого кота Шредингера.
Обновлено в 01:57
Происшествия

В Уфе загорелся ангар научного предприятия

Обновлено в 01:15
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено вчера в 10:37
Здоровье

Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников

Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

В Киеве у здания МВД начались протесты из-за убитого полицией мальчика

В Киеве у здания Министерства внутренних дел проходит протестная акция после предполагаемого убийства пьяными полицейскими пятилетнего мальчика.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика

Орешкин заявил, что пик инфляции в РФ прошёл

По прогнозу министра, к концу года ожидается увеличение темпов экономического роста. А в целом по 2019 году прогноз — 1,3%.
Обновлено вчера в 21:51
Общество

Разработаны два варианта российских электронных паспортов

Чиновники окончательно определятся с внешним видом электронных паспортов до конца лета, в противном случае встанут портал госуслуг и ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации).
Обновлено в 02:53
Происшествия

В Петербурге полиция выясняет причину травм школьника в дневном лагере

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 3 июня в полицию Красносельского района из детской больницы поступило сообщение о госпитализации из детского лагеря дневного пребывания подростка, 2009 года рождения.
Обновлено в 03:04
Теннис

Шарапова рассказала, когда сможет вернуться на корт

Российская теннисистка Мария Шарапова начала подготовку к турниру Mallorca Open, который пройдёт в Санта-Понсе с 17 по 23 июня.
Обновлено в 02:34
Культура

Картину Петрова-Водкина продали за рекордные 12 млн долларов

Обновлено вчера в 13:23
Происшествия

На месте Ашинской катастрофы пройдёт траурный митинг

Обновлено вчера в 03:36
Общество

Число официальных безработных в России выросло за неделю на 0,4%

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на материалы Минтруда, на 29 мая уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1 процент от численности экономически активного населения.
Обновлено в 03:25
Политика

Трамп нарушил протокол, прикоснувшись к Елизавете II

Президент США Дональд Трамп слегка коснулся спины королевы Великобритании Елизаветы II, чем нарушил протокол, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:21
Экономика

Конец эпохи: Azino 777 почти исчезло с пиратских сайтов

По данным издания, снижение количество роликов онлайн-казино связано с тем, что правообладатели и интернет-компании подписали антипиратский меморандум в ноябре 2018 года, что привело к зачистке пиратских сайтов в поисковой выдаче.
Обновлено в 01:36
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Происшествия

В Токио задержали россиянина за попытку запустить дрон

В Токио задержали россиянина, пишет агентство Киодо. Его подозревают в незаконном проникновении на крышу дома для запуска дрона.
Обновлено в 00:23
Политика

Вакарчук потребовал от Зеленского закон об отношениях с Россией

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать конкретный закон об отношениях с Россией, сообщает RT.
Обновлено в 00:31
Экономика

Правила расходования материнского капитала изменились в России

Правительство РФ утвердило изменения в правила использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.
Обновлено вчера в 22:17
Экономика

Новую скоростную дорогу Джубга – Сочи не построят к 2024 году

Как напоминает РИА Новости, нынешняя дорога от Джубги до Сочи серьёзно перегружена, пробки растягиваются на километры.
Обновлено в 03:19
Космос

Телескоп Hubble снял сближение галактики с Млечным путем

Новую фотографию галактики Messier 90, сделанную орбитальным телескопом Hubble с использованием нескольких детекторов излучения, разместил в понедельник портал Space.com.
Обновлено в 01:55
Футбол

Промес верит, что еще вернется в «Спартак»

Полузащитник "Севильи" Квинси Промес убежден, что в будущем сможет вернуться в "Спартак". Об этом 27-летний голландец написал в Инстаграме.
Обновлено в 03:10
Гаджеты

В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит М»

Продажи новой модели легендарных советских фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении под названием «Зенит М» стартуют в России во вторник, 4 июня.
Обновлено вчера в 23:17
Теннис

Хачанов обыграл дель Потро на «Ролан Гаррос»

Обновлено вчера в 16:09
Политика

Помпео призвал Европу выстроить энергетическую базу без участия России

Госсекретарь США Майк Помпео, оценивая риски реализации «Северного потока — 2» для ЕС, призвал европейские страны выстроить независимую от России энергетическую базу.
Обновлено вчера в 20:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное