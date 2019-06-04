Футбол

«Ювентус» начал переговоры по возвращению ПогбаЧемпионат вчера в 17:38

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«Ювентус» приступил к переговорам по трансферу французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, утверждает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере». «Ювентус» начал переговоры с Мино Райолой и «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера Погба.
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