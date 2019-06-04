«Ювентус» начал переговоры по возвращению ПогбаЧемпионат вчера в 17:38

«Ювентус» приступил к переговорам по трансферу французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, утверждает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере». «Ювентус» начал переговоры с Мино Райолой и «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера Погба.

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Происшествия Неймар добровольно придет в полицию и даст показания Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар добровольно явится в полицию для дачи показаний.

Политика В Крыму оценили последствия от возможного продления западных санкций Возможное продление на год западных санкций не отразится на развитии Крыма, регион становится все более самодостаточным субъектом Российской Федерации, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Политика Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17 Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.

Политика Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.

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Здоровье В Саратовской области мышиная лихорадка подтвердилась у 348 человек В целом диагноз подтвердился у 348 жителей, у 54 снят. По словам Мазиной, были предприняты все меры для оказания помощи.

Гаджеты LG начала продажи первого в мире телевизора 8K OLED Компания LG Electronics (LG) объявила сегодня, 3 июня, о старте официальных продаж первого в мире телевизора формата 8К, выполненного по технологии органических светодиодов (OLED).

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Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Шоу-бизнес Галина Польских винит себя в трагедии с внуком Легендарная актриса винит себя в случившемся. По словам Польских, еще тогда друзья молодого человека говорили, что колесо барахлит.

Происшествия Зеленский обещает наказать виновных в смерти ребенка полицейских Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «сделать все», чтобы привлечь к ответственности виновных в смерти пятилетнего ребенка, в которого попала пуля во время стрельбы полицейских по банкам в Киевской области.

Транспорт На багаж в Шереметьево не хватает грузчиков Аэропорт организовал бесплатную раздачу воды и сэндвичей пассажирам, ожидающим выдачи багажа более 25 минут с момента поставки воздушного судна на стоянку.

Технологии В России разрабатывают технологии возврата первых ступеней ракет-носителей Российские специалисты приступили к разработке технологии возврата первых ступеней ракет-носителей, заявил главный конструктор интегрированной структуры ракетного двигателестроения НПО «Энергомаш им. академика В. П. Глушко» Пётр Лёвочкин в интервью изданию «Популярная механика».

Политика WSJ: Россия отозвала большую часть своих советников из Венесуэлы Большую часть своих специалистов, которые занимались подготовкой венесуэльских военнослужащих и выполнением контрактов на поставку российского оружия, отозвала российская сторона из Венесуэлы.

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Культура Конец эпохи: Azino 777 почти исчезло с пиратских сайтов Ранее «Азино» шло с большим отрывом от своих конкурентов, но в январе марте доля в общих показах рекламы сократилась с 6,7 % до 0,3 %, сообщает РБК.Запрещенное в России онлайн-казино Azino 777 раньше прекрасно себя чувствовало на сайтах, распространяющий пиратский контент.

Происшествия В Японии за попытку запустить дрон с крыши задержан россиянин В Токио задержан россиянин, который пытался запустить дрон с крыши жилого дома.

Общество Tinder опроверг передачу данных российским властям Приложение для знакомств Tinder не передавало российским властям никакой информации пользователей, заявил «Коммерсантъ» официальный представитель сервиса.