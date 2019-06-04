Футбол
«Ювентус» начал переговоры по возвращению ПогбаЧемпионат 17:38
«Ювентус» приступил к переговорам по трансферу французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, утверждает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере». «Ювентус» начал переговоры с Мино Райолой и «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера Погба.
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В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Транспорт
Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом
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Неймар на следующей неделе даст показания по делу об изнасиловании
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Обновлено в 19:25
Общество
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Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
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Экономика
Москва может войти в десятку городов мира по темпам роста туристов
Эксперты международной консалтинговой компании BCG «Красота среди бегущих: Москва на мировой карте туризма» провели исследование и установили, что Москва к 2025 году может войти в топ-10 городов-чемпионов мира по темпам роста туристического потока.
Обновлено в 17:28
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
Хоккей
«Сент-Луис» и «Бостон» начали третий матч финала Кубка Стэнли
«Сент-Луис Блюз» на своей арене принимает «Бостон Брюинз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено 01 июня в 20:00
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено в 18:36
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Религия
Мусульмане встречают Ураза-байрам
Обновлено в 18:00
Космос
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане
4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.
Обновлено в 18:00
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43
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Ubisoft подарит Rayman Origins тем, кто посмотрит спидран Rayman 2
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Обновлено в 16:26
Происшествия
Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за гибели ребенка
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об отставке после того, как сотрудников его ведомства заподозрили в убийстве пятилетнего мальчика.
Обновлено в 19:33
Происшествия
Полицейская машина попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Автоавария произошла с участием автомобиля ВАЗ и полицейского внедорожника на Кутузовском проспекте в Москве.
Обновлено в 16:51
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено в 17:33
Футбол
Менди на этой неделе в Париже пройдет медицинский осмотр перед переходом в «Реал»
23-летний футболист в ближайшие дни пройдет в Париже медицинский осмотр для мадридского клуба, сообщает Marca.
Обновлено в 19:12
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца
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Футбол
«Реал» продолжает лидировать в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА, «Ливерпуль» поднялся на 11-е место
Победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" совершил рывок, переместившись с 22-го на 11-е место (91.000).
Обновлено в 16:55
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Общество
Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников
Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 17:02
Гаджеты
Apple представила следующую версию iOS и другие новинки
Обновлено в 15:29