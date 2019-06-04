«Ювентус» начал переговоры по возвращению ПогбаЕвро-футбол.ру 03:16

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может вернуться в туринский "Ювентус" предстоящим летом, сообщает SportSky.it. Представители "старой синьоры" уже вышли на связь с агентом футболиста Мино Райолой, дабы обсудить детали возможного трансфера.

Спорт день за днем

Общество Роструд: россиян ждет короткая рабочая неделя Сотрудники Роструда напоминают населению России о том, что следующая рабочая неделя станет короткой.

Происшествия Суд в Киеве арестовал убивших ребенка полицейских Голосеевский райсуд Киева во вторник, 4 июня, арестовал двух полицейских, в результате стрельбы которых погиб пятилетний ребенок из Переяслав-Хмельницкого.

Финансы Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.

Политика Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".

Политика В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.

Происшествия В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы 30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.

Политика Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте Верховная Рада Украины не смогла включить в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства.

Культура BadComedian оценил шансы на закрытие своего YouTube-канала Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, оценил, насколько велики шансы на закрытие его YouTube-канала.

Общество В колонии Нижнего Тагила заключенные строят «яхту» для бизнесмена Правозащитники сообщили, что в исправительной колонии № 12 в Нижнем Тагиле заключенных заставляют строить яхту для бизнесмена, пишут ЕАН.

Происшествия Четыре человека погибли при пожаре в Москве На юго-западе Москвы из-за взрыва кондиционера загорелась квартира. В результате пожара погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Общество «Победа» напомнила пассажирам об опознании их тел «Второй момент связан с идентификацией пассажиров при авариях и катастрофах: в списке зарегистрированных пассажиров указываются и места в салоне, поэтому сидеть на своем месте важно и для последующего опознания», — говорится в абзаце, вызвавшем массовое возмущение.

Шоу-бизнес 48-летняя Анита Цой собирается рожать Событие было отмечено грандиозно, хотя на торжество собралось всего лишь около 70 поклонников, правда, со всех уголков России.

Игры В КПРФ осудили скандальную компьютерную игру «Sex with Stalin» В КПРФ осуждают скандальную игру "Sex with Stalin", об этом заявила РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова.

Экономика Конец эпохи: Azino 777 почти исчезло с пиратских сайтов По данным издания, снижение количество роликов онлайн-казино связано с тем, что правообладатели и интернет-компании подписали антипиратский меморандум в ноябре 2018 года, что привело к зачистке пиратских сайтов в поисковой выдаче.

Общество ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса» Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.

Общество Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявила нарушения, связанные с начислением и взиманием платы за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает «РИА Новости».

Шоу-бизнес Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.

Кино Тор из «Мстителей» сообщил об уходе из кино Актер Крис Хемсворт, снявшийся в серии фильмов «Мстители» в роли Тора, заявил об уходе из кино на положительный срок, пишет Лента.ру.

Экономика Правительство утвердило программу комплексного развития села Председатель правительства Дмитрий Медведев в мае сравнивал эту программу развития по масштабу с национальными проектами, отметив, что «с обустройством жизни на селе есть серьезные проблемы».

Футбол Экс-тренер «Спартака» Каррера присоединился к киберспортивной лиге Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера присоединился к киберспортивному проекту Virtual Pro League (VPL), сообщает Tuttosport.

Футбол «Наполи» договорился о контракте с Сапатой Наполи согласовал условия контракта с форвардом Аталанты Дуваном Сапатой, сообщает Sky Sport Italia.