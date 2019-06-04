Футбол

«Ювентус» начал переговоры по возвращению ПогбаЕвро-футбол.ру 03:16

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может вернуться в туринский "Ювентус" предстоящим летом, сообщает SportSky.it. Представители "старой синьоры" уже вышли на связь с агентом футболиста Мино Райолой, дабы обсудить детали возможного трансфера.
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«Манчестер Юнайтед» потребует от «Ювентуса» свыше 100 млн евро за Погба

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«Ювентус» начал переговоры о трансфере Погба с «МЮ» и Райолой. Трансфер оценивается свыше 100 млн евро

Sports.ruвчера в 17:50
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
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Поль Погба
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