«Ювентус» начал переговоры по возвращению ПогбаЕвро-футбол.ру 03:16

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может вернуться в туринский "Ювентус" предстоящим летом, сообщает SportSky.it. Представители "старой синьоры" уже вышли на связь с агентом футболиста Мино Райолой, дабы обсудить детали возможного трансфера.

Спорт день за днем

Политика Лавров: Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня Победы Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы, - обратил внимание Лавров.

Авто Kia назовет новый кроссовер Seltos Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.

Происшествия При обрушении на шахте «Распадская» погиб человек На шахте «Распадская» в Кемеровской области при обрушении кровли погиб горнорабочий, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Политика Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".

Авто Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469 Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.

Происшествия Во Внуково экстренно сел Boeing 737 Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.

Общество Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».

Футбол Официально: Лопетеги возглавил «Севилью» Контракт подписан до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Армия и оружие Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО. Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Авто Австралийские полицейские пересядут на электрокары Tesla Автомобили на электротяге Tesla Model X станут исполнять функции патрульной машины в рамках программы, которая подразумевает в ближайшее время пересадить всех австралийских полицейских на «технологичные авто».

Футбол КДК рассмотрит эпизод с Беленовым в матче против «Томи» Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет на ближайшем заседании рассмотрит эпизод с вратарем «Уфы» Александром Беленовым, произошедший в ответном стыковом матче против «Томи» (0:1). — 5 июня состоится заседание КДК, на которое вызван Беленов.

Наука Защищающая от ВИЧ мутация увеличивает риск смерти В результате было обнаружено, что эта если эта мутация унаследована от обоих родителей, она повышает риск смерти почти на 20%.

Общество Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.

Гаджеты IPhone 5S, iPhone 6 и iPhone 6 Plus останутся без iOS 13 Плохие новости для владельцев iPhone 5S, iPhone 6 или iPhone 6 Plus, надеявшихся получить iOS 13 — Apple не будет поддерживать последнюю версию ОС на этих устройствах.

Здоровье Росздравнадзор обнаружил в российских аптеках таблетки, вызывающие рак Росздравнадзор пришел к такому выводу после проверки 25 миллионов препаратов по снижению давления.

Политика Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17 Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.

Общество Матери в 2018 году оставили в роддомах почти 3 тыс. детей Около 3 тыс. детей были оставлены матерями при рождении в прошлом году, эта цифра меньше, чем было ранее.

Политика В Кремле отреагировали на слова Трампа о вывозе россиян из Венесуэлы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о выводе россиян из Венесуэлы, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Твери семь человек пострадали в маршрутке, которая врезалась в столб В Твери маршрутное такси врезалось в столб, в ДПТ пострадали семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УМВД.

Кино Квентин Тарантино сведет в одном кроссовере Джанго и Зорро Знаменитый голливудский режиссер Квентин Тарантино снимет продолжение вестерна "Джанго освобожденный", в котором появится популярный герой этого же исторического периода - Зорро.

Политика В МИД Украины прокомментировали возможное возвращение России в ПАСЕ Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) представляет угрозу доверия к этой организации, поэтому Украина намерена скорректировать отношение к той организации.