Футбол
«Ювентус» начал переговоры по возвращению ПогбаЕвро-футбол.ру 03:16
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может вернуться в туринский "Ювентус" предстоящим летом, сообщает SportSky.it. Представители "старой синьоры" уже вышли на связь с агентом футболиста Мино Райолой, дабы обсудить детали возможного трансфера.
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«Ювентус» хочет вернуть Погба из «Манчестер Юнайтед» и рассматривает вариант с обменом
Sport24.ruвчера в 18:00
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