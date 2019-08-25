Футбол

«Ювентус» начал чемпионат Италии по футболу с победы над «Пармой»Красная весна 17:06

Парма — Ювентус
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Эннио Тардини»
21′
Джорджо Кьеллини
Деян Кулусевски
27′
Эрнани
45′
53′
Сами Хедира
Деян Кулусевски
Лука Силигарди
57′
63′
Сами Хедира
Адриен Рабьо
71′
Дуглас Коста
Хуан Гильермо Куадрадо
Гастон Бругман
Альберто Грасси
77′
83′
Гонсало Игуаин
Федерико Бернардески
Антонио Барилла
Янн Карамо
85′
88′
Федерико Бернардески
90′+2′
Миралем Пьянич
«Ювентус» на выезде переиграл «Парму» 24 августа в матче 1-го тура чемпионата Италии по футболу. Единственный гол в матче на 21-й минуте после розыгрыша углового забил защитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ювентус» обыграл «Парму» в стартовом матче чемпионата Италии

Чемпионат13:57

Парма - Ювентус: прогноз Алексея Посконного 24 августа 2019

Ставка TV02:36

Первый гол Роналду в новом розыгрыше серии А отменен из-за VAR (видео)

Матч ТВ12:53

Арбитр отменил гол Роналду в матче с «Пармой» после использования VAR

Sports.ru13:17

«Ювентус» с победы стартовал в чемпионате Италии, обыграв «Парму»

Спорт-Экспресс13:59

«Ювентус» обыграл «Парму» на старте Серии А, гол Роналду не засчитали

ProstoProSport13:58

«Ювентус» одержал минимальную победу над «Пармой»

Soccer.ru14:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:16, Ашберн
Политика

Лидеры G7 обсудили возвращение России

Лидеры G7 обсудили в первый день саммита вопрос относительно возвращения к формату G8 с участием России.
Обновлено в 22:01
Единоборства

Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу

Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.
Обновлено в 15:41
Шоу-бизнес

Появилась фотография сильно располневшего Александра Домогарова

Свежий снимок актера театра и кино Александра Домогарова вызвал недоумение в Сети.
Обновлено в 09:30
Кино

Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов

Обновлено в 07:57
Политика

На Украине заявили об успешном испытании космической ракеты

На Украине провели огневые испытания украинской ракеты-носителя класса «Циклон-4».
Обновлено в 20:13
Происшествия

В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321

Обновлено в 10:37
Политика

В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко

Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено в 16:01
Политика

Зеленский признался в симпатии к кандидатам на пост премьера Украины

Обновлено в 10:17
Общество

Площадь лесных пожаров в России сократилась на 58,2 тысячи га за сутки

Федеральная Авиалесоохрана сообщила, что площадь природных пожаров в России, по которым проводилось активное тушение, уменьшилась за сутки на 58,2 тыс. га.
Обновлено 22 августа в 19:27
Космос

Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено в 20:21
Политика

Нетаньяху рассказал Путину об итогах своего визита на Украину

Обновлено вчера в 09:57
Авто

McLaren выпустила набор багажа по цене УАЗ «Патриот»

Комплект, состоящий из четырёх сумок, британская фирма оценила в 11 350 фунтов стерлингов или 920 тысяч рублей по текущему курсу — сравнимо со стоимостью ульяновского «Патриота» в средней комплектации.
Обновлено в 16:29
Армия и оружие

Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Ранее стало известно о том, что подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» осуществили пуски баллистических ракет «Булава» и «Синева» из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря.
Обновлено в 07:30
Музыка

Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу

Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено в 11:10
Спорт

Иванюк завоевал бронзу в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги

Обновлено в 16:06
Политика

Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено в 05:25
Здоровье

Как можно избежать похмелья, поведали специалисты

Основными симптомами похмелья являются острая головная боль и недомогания, присутствие которых наутро может существенно омрачить радость от прошедшей встречи с друзьями, пишет "Пермь Открытая".
Обновлено в 07:03
Единоборства

Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами

Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.
Обновлено в 10:31
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 15:37
Политика

Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.
Обновлено в 18:56
Политика

Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено вчера в 10:13
Политика

Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом

80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено вчера в 02:45
Авто

Самый экономичный Kia Cerato выходит в продажу

Компания KIA начала прием заказов на новую версию седана Cerato/K3 с суперэкономичной силовой установкой месяц назад, а накануне первые товарные автомобили были переданы покупателям.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие

Южная Корея проводит военные учения в районе спорных с Японией островов

Вооруженные силы Южной Кореи проводят двухдневные учения в районе островов Токто (японское название Такэсима), являющихся предметом территориального спора с Японией, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на представителей южнокорейских ВМС.
Обновлено в 22:13
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Чувашии

В Шемуршинском районе Республики Чувашия в автоаварии погибло пять человек, ещё несколько пострадали.
Обновлено в 19:02
Происшествия

Лодка перевернулась на Волге под Саратовом

Спасатели ведут поиски четырех человек, пропавших в субботу на Волге под Саратовом после опрокидывания моторной лодки.
Обновлено в 04:48
Единоборства

Соперник Минакова сменился за несколько часов до боя

Соперник российского бойца Виталия Минакова сменился за несколько часов до боя в рамках турнира Bellator.
Обновлено в 14:48
Экономика

Группа ГАЗ намерена перейти на четырехдневную рабочую неделю

Подчеркивается, что все сотрудники группы ГАЗ уведомлены о возможности введения четырехдневной рабочей недели на период с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия

Пять человек пострадали из-за удара молнии в США

Уточняется, что на настоящий момент ничто не угрожает жизни пострадавших. Ранее в польских Татрах погибли пять человек от ударов молнии.
Обновлено в 19:54
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное