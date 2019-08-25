«Ювентус» на выезде переиграл «Парму» 24 августа в матче 1-го тура чемпионата Италии по футболу. Единственный гол в матче на 21-й минуте после розыгрыша углового забил защитник «Ювентуса» Джорджио Кьеллини.

«Ювентус» начал чемпионат Италии по футболу с победы над «Пармой»

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