Футбол

«Ювентус» нацелился на хавбека «Вулверхэмптона» Невеша
Чемпионат
07:55

Полузащитник «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Рубен Невеш может зимой оказаться в итальянской Серии А, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport. Португальский хавбек вошёл в трансферный список туринского «Ювентуса».
Чемпионат07:55

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«Ювентус» нацелился на хавбека «Вулверхэмптона» Невеша

Чемпионат07:55

«Ювентусу» нужен лидер «Вулверхэмптона»

Евро-футбол.ру07:30

Защитник сборной Португалии может пополнить состав «Ювентуса»

Матч ТВ06:29

Защитник сборной Португалии может пополнить состав «Ювентуса»

Sportbox.RU06:29

«Ювентус» может приобрести игрока сборной Португалии

Спорт-Экспресс06:15

«Ювентус» интересуется 21-летним хавбеком сборной Португалии. У них один агент с Роналду

Sport24.ru06:03

«Ювентус» может зимой подписать хавбека «Вулверхэмптона» Невеша

Sports.ru07:13
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 08:40, Ашберн
Футбол

ЦСКА отправился в Грозный с Фернандесом, но без Дзагоева и Сигурдссона

Обновлено в 08:33
Футбол

«Спартак» намерен расстаться с нападающим Луисом Адриано

Московский «Спартак» намерен расстаться с бразильским нападающим Луисом Адриано. Об это 22 ноября сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:00
Футбол

Юрий Лодыгин получил травму и выбыл из строя до конца года

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин выбыл из строя до конца года из-за травмы, сообщается на официальном сайте петербургского футбольного клуба.
Обновлено в 08:34
Футбол

Ларссон: сборная России произвела впечатление во всём мире

Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон оценил выступление национальной команды России в нынешнем году, которая на прошедшем летом домашнем чемпионате мира смогла дойти до четвертьфинала, где лишь в серии пенальти уступила сборной Хорватии.
Обновлено в 05:31
Футбол

Перес передумал покупать Неймара из-за фанатов «Реала»

Летом 2018 года Перес определил бразильца как главную трансферную цель сливочных, однако переход не состоялся из-за нежелания руководства парижан.
Обновлено в 06:50
Футбол

Златан Ибрагимович: «„Ювентус“ сделал меня машиной»

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал о том, как он формировался как игрок в составе "Ювентуса".
Обновлено в 08:13
Футбол

Леонид Федун встретился с «Фратрией»

Руководство московского футбольного клуба "Спартак" во вторник провело встречу с крупнейшим объединением болельщиков "красно-белых" "Фратрия", сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 08:28
Футбол

Госдума разрешит иностранцам въезд в Россию без визы на Евро-2020

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о предоставлении иностранным гражданам права на въезд в страну без оформления виз для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:33
Футбол

ФИФА допустила проведение части матчей ЧМ-2022 за пределами Катара

ФИФА не исключает, что некоторые из матчей ЧМ-2022 пройдут за пределами Катара.
Обновлено в 08:27
Футбол

Хосеп Гвардиола: «Рано или поздно возглавлю сборную»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключил, что в будущем может возглавить одну из национальных команд.
Обновлено в 07:36
Футбол

Насри тренируется с «Вест Хэмом»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри тренируется с «Вест Хэмом».
Обновлено в 05:55
Футбол

Сборники «Анжи» прибыли в расположение команды

Обновлено в 06:27
Футбол

«ПСЖ» предложил «Аяксу» € 80 млн за де Йонга

Полузащитник амстердамского «Аякса» Френки де Йонг может продолжить карьеру во Франции, сообщает Marca.
Обновлено в 04:01
Футбол

Смоллинг хочет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» £ 120 тыс. в неделю

Как сообщает Daily Mail, 29-летний футболист готов остаться в команде, но при условии увеличения зарплаты с £ 80 тыс. до £ 120 тыс. в неделю (около € 134 тыс.).
Обновлено в 02:25
Футбол

«Милан» интересуется форвардом «Севильи» Бен-Йеддером

Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер попал в сферу интересов «Милана».
Обновлено в 07:06
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Жорже Мендеш
Португальский футбольный агент. Возглавляет основанную им же в 1996 году компанию Gestao de Carreiras de Profissionais Desportivos SA или GestiFute International, под крылом которой находится около сотни профессиональных футболистов. Является агентом ряда известных футболистов, таких как Криштиану Роналду, Радамель Фалькао, Анхель ди Мария, Диего Коста, Хамес Родригес, Андре Гомеш и других, а также тренеров - Жозе Моуринью и Луиса Фелипе Сколари.
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Рубен Невиш
Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник клуба «Вулверхэмптон Уондерерс» и Сборной Португалии.
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