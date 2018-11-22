Футбол
Полузащитник «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Рубен Невеш может зимой оказаться в итальянской Серии А, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport. Португальский хавбек вошёл в трансферный список туринского «Ювентуса».
Чемпионат07:55
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Футбол
ЦСКА отправился в Грозный с Фернандесом, но без Дзагоева и Сигурдссона
Обновлено в 08:33
Футбол
«Спартак» намерен расстаться с нападающим Луисом Адриано
Московский «Спартак» намерен расстаться с бразильским нападающим Луисом Адриано. Об это 22 ноября сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:00
Футбол
Юрий Лодыгин получил травму и выбыл из строя до конца года
Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин выбыл из строя до конца года из-за травмы, сообщается на официальном сайте петербургского футбольного клуба.
Обновлено в 08:34
Футбол
Ларссон: сборная России произвела впечатление во всём мире
Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон оценил выступление национальной команды России в нынешнем году, которая на прошедшем летом домашнем чемпионате мира смогла дойти до четвертьфинала, где лишь в серии пенальти уступила сборной Хорватии.
Обновлено в 05:31
Футбол
Перес передумал покупать Неймара из-за фанатов «Реала»
Летом 2018 года Перес определил бразильца как главную трансферную цель сливочных, однако переход не состоялся из-за нежелания руководства парижан.
Обновлено в 06:50
Футбол
Златан Ибрагимович: «„Ювентус“ сделал меня машиной»
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал о том, как он формировался как игрок в составе "Ювентуса".
Обновлено в 08:13
Футбол
Леонид Федун встретился с «Фратрией»
Руководство московского футбольного клуба "Спартак" во вторник провело встречу с крупнейшим объединением болельщиков "красно-белых" "Фратрия", сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 08:28
Футбол
Госдума разрешит иностранцам въезд в Россию без визы на Евро-2020
Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о предоставлении иностранным гражданам права на въезд в страну без оформления виз для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:33
Футбол
ФИФА допустила проведение части матчей ЧМ-2022 за пределами Катара
ФИФА не исключает, что некоторые из матчей ЧМ-2022 пройдут за пределами Катара.
Обновлено в 08:27
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Рано или поздно возглавлю сборную»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключил, что в будущем может возглавить одну из национальных команд.
Обновлено в 07:36
Футбол
Насри тренируется с «Вест Хэмом»
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри тренируется с «Вест Хэмом».
Обновлено в 05:55
Футбол
Сборники «Анжи» прибыли в расположение команды
Обновлено в 06:27
Футбол
«ПСЖ» предложил «Аяксу» € 80 млн за де Йонга
Полузащитник амстердамского «Аякса» Френки де Йонг может продолжить карьеру во Франции, сообщает Marca.
Обновлено в 04:01
Футбол
Смоллинг хочет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» £ 120 тыс. в неделю
Как сообщает Daily Mail, 29-летний футболист готов остаться в команде, но при условии увеличения зарплаты с £ 80 тыс. до £ 120 тыс. в неделю (около € 134 тыс.).
Обновлено в 02:25
Футбол
«Милан» интересуется форвардом «Севильи» Бен-Йеддером
Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер попал в сферу интересов «Милана».
Обновлено в 07:06