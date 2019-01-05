Руководство туринского "Ювентуса" в летнее трансферное окно хочет подписать полузащитника лондонского "Арсенала" Аарона Рэмзи и хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает "Советский спорт".

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