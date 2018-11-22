Футбол

«Ювентус» может зимой подписать хавбека «Вулверхэмптона» Невеша
Sports.ru
07:13

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш может в январе перейти в «Ювентус». По информации Tuttosport, спортивный директор турницев Фабио Паратичи вчера провел встречу с агентом португальца Жорже Мендешем. На встрече также присутствовал президент «Юве» Андреа Аньелли.
Sports.ru07:13

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«Ювентус» нацелился на хавбека «Вулверхэмптона» Невеша

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«Ювентусу» нужен лидер «Вулверхэмптона»

Евро-футбол.ру07:30

Защитник сборной Португалии может пополнить состав «Ювентуса»

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«Ювентус» может приобрести игрока сборной Португалии

Спорт-Экспресс06:15

«Ювентус» интересуется 21-летним хавбеком сборной Португалии. У них один агент с Роналду

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«Ювентус» может зимой подписать хавбека «Вулверхэмптона» Невеша

Sports.ru07:13
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
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Глушаков и Комбаров выложили фото с командного обеда

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Футболисты красноярского "Енисея" готовятся к ближайшим матчам Российской премьер- лиги (РПЛ) в штатном режиме.
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Ларссон: сборная России произвела впечатление во всём мире

Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон оценил выступление национальной команды России в нынешнем году, которая на прошедшем летом домашнем чемпионате мира смогла дойти до четвертьфинала, где лишь в серии пенальти уступила сборной Хорватии.
Обновлено в 05:31
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Ибрагимович открыл планету Златан

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Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник клуба «Вулверхэмптон Уондерерс» и Сборной Португалии.
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Жорже Мендеш
Португальский футбольный агент. Возглавляет основанную им же в 1996 году компанию Gestao de Carreiras de Profissionais Desportivos SA или GestiFute International, под крылом которой находится около сотни профессиональных футболистов. Является агентом ряда известных футболистов, таких как Криштиану Роналду, Радамель Фалькао, Анхель ди Мария, Диего Коста, Хамес Родригес, Андре Гомеш и других, а также тренеров - Жозе Моуринью и Луиса Фелипе Сколари.
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