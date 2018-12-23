«Ювентус» рассматривает вариант с продажей Миралема Пьянича и Сами Хедиры для того, чтобы купить полузащитника «Реала» Иско. Напомним, что помимо «Ювентуса» в услугах Иско заинтересован «Манчестер Сити», который, по слухам, уже связался с агентом футболиста.

«Ювентус» может продать Пьянича и Хедиру, чтобы купить Иско

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