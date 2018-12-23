Футбол

«Ювентус» может продать Хедиру и Пьянича ради Иско
Еженедельник Футбол
11:22

«Ювентус» рассматривает вариант приобретения хавбека в летнее трансферное окно. Для того, чтобы подписать Иско, туринский клуб готов продать двух футболистов: Сами Хедиру и Миралема Пьянича. Испанец привлек внимание не только «Ювентуса», но и «Манчестер Сити», и «Челси».
Еженедельник Футбол11:22

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«Ювентус» может продать Хедиру и Пьянича ради покупки Иско

Sport24.ru11:34

«Ювентус» может продать Пьянича и Хедиру ради покупки Иско

Чемпионат10:51

«Ювентус» попытается купить Иско в январе 2019 года

Sportbox.RU08:42

«Ювентус» попытается купить Иско в январе 2019 года

Матч ТВ08:42

«Ювентус» интересуется нападающим «Реала» Иско

Спорт-Экспресс07:58

Иско и Рэмси попали в сферу интересов «Ювентуса»

Газета.Ruвчера в 01:51

«Ювентус» определился с трансферными целями

LiveSport.ruвчера в 01:28
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Футбол

В «Локомотиве» опровергли информацию о завершении карьеры Ротенберга

Московский футбольный клуб «Локомотив» опроверг информацию о том, что защитник команды Борис Ротенберг завершит спортивную карьеру в ближайшее время и войдёт в спортивный департамент коллектива.
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Футбол

Отсутствию Кокорина и Мамаева в «Локомотиве» порадовались

Обновлено в 11:51
Футбол

Головин встретился с юными болельщиками «Монако»

Обновлено в 11:38
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Игрок «Арсенала» Генрих Мхитарян сломал ногу и пропустит шесть недель

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Обновлено в 11:53
Футбол

«Ты шутишь». Линекер по-русски троллит президента Трампа в Твиттере

Бывший форвард сборной Англии и футбольный эксперт Гари Линекер ответил президенту США Дональду Трампу на русском языке.
Обновлено в 11:29
Футбол

Чалова признали лучшим игроком ЦСКА в декабре

Болельщики ЦСКА признали форварда Федора Чалова лучшим игроком команды в декабре.
Обновлено в 09:54
Футбол

Алекс Фергюсон вернулся в «Манчестер Юнайтед»

Сэр Алекс Фергюсон, который на протяжении долгого времени был главным тренером "Манчестер Юнайтед", вернулся в клуб.
Обновлено в 09:49
Футбол

Черчесов рассказал, что шутки Дзюбы помогали ему на чемпионате мира

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что помогало ему чувствовать себя комфортно во время чемпионата мира-2018.
Обновлено в 08:50
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«Селтик» подписал контракт с 15-летним полузащитником

«Селтик» подписал контракт с 15-летним полузащитником Карамоко Дембеле.
Обновлено в 08:10
Футбол

Фарфан: «По истечению контракта с „Локомотивом“ хочу вернуться в Перу»

Обновлено в 06:24
Футбол

Слуцкий поздравил болельщиков «Витесса» с Новым годом

«Дорогие болельщики «Витесса», с Новым годом и счастливого Рождества», — сказал Слуцкий.
Обновлено в 06:49
Футбол

В «Челси» может появиться спортивный психолог

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри намерен пригласить в штаб клуба психолога, чтобы помочь игрокам демонстрировать их лучшую игру.
Обновлено в 05:46
Футбол

Олег Кононов: хочу привести «Спартак» к успеху красивой игрой

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов поделился своим желанием привить своим подопечным атакующий стиль футбола.
Обновлено в 06:32
Футбол

«Крылья Советов» планируют усилить пять-шесть позиций зимой

Сюда входят как аренды, так и два-три полноценных трансфера. При этом четыре-пять игроков покинут команду.
Обновлено в 10:11
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Осман Кадиев: «„Анжи“ не отпустит Адиева с поста главного тренера»

Президент "Анжи" Осман Кадиев, несмотря на слова главного тренера клуба Магомеда Адиева о том, что он может покинуть команду из Махачкалы, заявил, что не намерен отпускать 41-летнего специалиста, и он продолжит работу.
Обновлено в 10:25
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Иско
Испанский футболист
Испанский футболист, атакующий полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
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