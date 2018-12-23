«Ювентус» рассматривает вариант приобретения хавбека в летнее трансферное окно. Для того, чтобы подписать Иско, туринский клуб готов продать двух футболистов: Сами Хедиру и Миралема Пьянича. Испанец привлек внимание не только «Ювентуса», но и «Манчестер Сити», и «Челси».

«Ювентус» может продать Хедиру и Пьянича ради Иско

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