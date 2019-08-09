Аргентинский нападающий Пауло Дибала по-прежнему может покинуть туринский "Ювентус" этим летом. После срыва перехода форварда в "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" "старая синьора" собирается продать игрока в "ПСЖ".

«Ювентус» может продать Дибалу в «ПСЖ»

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