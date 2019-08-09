Футбол
«Ювентус» может продать Дибалу в «ПСЖ»Евро-футбол.ру 04:17
Аргентинский нападающий Пауло Дибала по-прежнему может покинуть туринский "Ювентус" этим летом. После срыва перехода форварда в "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" "старая синьора" собирается продать игрока в "ПСЖ".
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:13, Ашберн
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Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
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Обновлено вчера в 12:21
Гаджеты
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Обновлено в 06:57
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Тульский «Арсенал» остался без Михаила Александрова
Как стало известно "Тульской прессе", "Арсенал" остался без полузащитника Михаила Александрова.
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Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
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По мере нарастания глобального потепления лесные пожары усиливаются.
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ЦИК отказал в регистрации Яшину и Брюхановой
В пятницу, 9 августа, Центризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму главе совета депутатов Красносельского округа Илье Яшину и члену партии «Яблоко» Анастасии Брюхановой, передает корреспондент РБК.
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