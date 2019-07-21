Футбол

«Ювентус» может приобрести защитника «Тоттенхэма»Матч ТВ 05:14

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз может продолжить карьеру в «Ювентусе». По информации источника, в переходе 29-летнего игрока заинтересован главный тренер туринской команды Маурицио Сарри, работавший в прошлом сезоне в чемпионате Англии.
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«Ювентус» может приобрести защитника «Тоттенхэма»

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