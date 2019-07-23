Футбол
«Ювентус» может приобрести НеймараBookmaker-ratings.ru 04:15
По данным Mundo Deportivo, «Ювентус» рассматривает возможность приобретения Неймара. Для этого туринский клуб намерен продать полузащитника Блеза Матюиди и нападающего Пауло Дибалу. Как сообщает источник, «ПСЖ» готов оформить сделку по Неймару, которая включает только наличный расчет.
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