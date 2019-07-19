Футбол
«Ювентус» может предложить за Погба трех игроковСоветский спорт 02:52
Ювентус продолжает претендовать на полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба. По информации The Sun, чемпионы Италии ради возвращения 26-летнего француза готовы предложить манкунианцам сразу трех игроков.
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«Ювентус» готов отдать «Манчестер Юнайтед» троих игроков в обмен на Погба
Спорт день за днемвчера в 16:28
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:32, Ашберн
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В другом ролике Пугачева и Галкин уже заняли свои места в зрительном зале, позируют фотографам, но молчат.
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Обновлено в 02:49
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика
Новейшие литий-ионные батареи для ВМФ производили в Петербурге. Одна из таких взорвалась в Баренцевом море
Обновлено в 04:38
Политика
В МИД РФ оценили предложение Зеленского расширить «нормандский формат»
Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин прокомментировал предложение президента Украины о расширении участников "нормандского формата" путем включения в число переговорных сторон США и Великобритании.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве
Задержанный в Вильнюсе бывший гендиректор компании «СамараТрансНефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 05:01
Происшествия
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Обновлено в 03:46
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Общество
В РПЦ предупредили россиян об опасности электронных паспортов
Кипшидзе отметил, что электронные данные могут быть использованы против россиян, поскольку их проще собирать, чем бумажные.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
Недавний пожар на территории ТЭЦ-27 в Мытищах вспыхнул из-за устаревшего оборудования, полагает секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Обновлено в 03:32
Технологии
Семь телеканалов НМГ покинули сервис «Онлайн ТВ» «Триколора»
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Обновлено в 04:26
Авто
В компании BMW назначили нового главу совета директоров
Совет директоров немецкого автомобильного концерна BMW возглавит Оливер Ципсе весной 2020 года, сообщает пресс-служба автоконцерна.
Обновлено вчера в 22:34
Экономика
Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона
Больше миллиона рублей в России зарабатывают 11 287 человек, из них 6,8 тыс. работают в Москве, 910 — в Санкт-Петербурге, свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 г. Первым на них обратил внимание РБК.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Полиция задержала участников ОПГ, незаконно обналичивающей деньги
Подмосковные полицейские задержали шестерых организаторов преступной группы, занимавшейся незаконной "обналичкой" денег, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
Обновлено в 05:08
Политика
Гендиректора «Рустави 2» уволили
Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Культура
Путин поздравил Александра Ширвиндта с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил главу Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с 85-летием, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб в Черном море
Боевые расчеты фрегата «Адмирал Макаров» и ракетного комплекса «Утес» произвели учебные стрельбы в Черном море.
Обновлено в 02:04
Происшествия
После нападения российской чиновницы на журналистку заведено дело
По факту случившегося в отношении чиновницы СКР Новороссийска возбудил уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
Обновлено в 05:12
Общество
Минстрой до конца года проверит все многоквартирные дома с газом
Минстрой намерен до конца года завершить проверку российских многоквартирных домов, оснащенных газовым оборудованием, рассказал в пятницу журналистам замглавы ведомства Максим Егоров.
Обновлено в 04:30