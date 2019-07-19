Ювентус продолжает претендовать на полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба. По информации The Sun, чемпионы Италии ради возвращения 26-летнего француза готовы предложить манкунианцам сразу трех игроков.

«Ювентус» может предложить за Погба трех игроков

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